Pianezza celebra la 14ª Sagra dei Melicotti

Il 13 e 14 settembre 2025 un weekend di tradizione, spettacoli e gusto nel cuore della città.

Pianezza si prepara ad accogliere la 14ª edizione della Sagra dei Melicotti, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. Un appuntamento ormai consolidato che unisce enogastronomia, cultura e socialità, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Durante il fine settimana i visitatori potranno immergersi in un ricco programma di attività: spettacoli teatrali e musicali, mercatini artigianali, raduni ed esposizioni, senza dimenticare le immancabili degustazioni dei celebri Melicotti, dolce tipico locale che dà il nome alla manifestazione.

La sagra non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare le tradizioni del territorio, favorendo l’incontro tra cittadini, turisti e produttori. Un evento che, anno dopo anno, rafforza il senso di comunità e promuove le eccellenze locali.

Il Melicotto, protagonista assoluto della sagra, non è solo un dolce della memoria: rappresenta un pezzo di identità gastronomica pianezzese. La sua presenza sulle tavole durante la festa diventa un simbolo di continuità tra passato e presente. La Sagra, nata per celebrare e diffondere questa specialità, è oggi un evento che richiama non solo gli abitanti ma anche molti visitatori dai comuni limitrofi, attratti dall’autenticità e dalla vivacità delle tradizioni locali.

📍 Il programma completo sarà disponibile nella locandina ufficiale.

📞 Per informazioni e prenotazioni: 338 8278480 — espositori: 339 4730317.