Pianezza in festa: un settembre ricco di eventi

Dalla “Cena sotto le Stelle” al Palio dij Sëmna-Sal: tradizione, gusto e cultura animano la città.

Settembre si preannuncia un mese speciale per Pianezza, che accoglie cittadini e visitatori con un calendario fitto di appuntamenti all’insegna della convivialità, della tradizione e dello spettacolo. Si parte sabato 6 settembre con la suggestiva “Cena sotto le Stelle”, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. La cornice sarà quella del parco di Villa Leumann, dove i partecipanti, rigorosamente vestiti di bianco, condivideranno una serata all’aperto dal fascino unico.

Il secondo fine settimana del mese è dedicato alla Festa patronale di Madonna della Stella, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, il centro storico si animerà con lo Street Food Festival, tre giorni dedicati al cibo di strada e alle specialità locali. Domenica 14 sarà invece il momento clou con la “Sagra dei Melicotti” e l’iniziativa “Commercianti in Piazza”, che trasformeranno le vie del centro in un vivace mercato all’aperto. La festa si concluderà lunedì 15 con la tradizionale Fiera della Madonna della Stella, appuntamento che richiama espositori e visitatori da tutto il territorio.

Ma l’evento più atteso arriverà il 21 settembre, quando la città vivrà l’atmosfera unica del Palio dij Sëmna-Sal. La manifestazione avrà inizio già sabato 20 con la cena comunitaria “Aspettando il Palio” in Piazza Cavour, per poi entrare nel vivo domenica con il grande Corteo Storico, animato da figuranti in costume d’epoca, gli Abà dei vari rioni e la celebre figura di Maria Bricca.

Il momento più emozionante resta la Corsa delle Sivere, che vedrà le squadre dei diversi quartieri contendersi la vittoria in un clima di sana competizione e grande partecipazione popolare. Nel 2024, a trionfare è stato il Canton Gorisa – San Sebastian, scrivendo un nuovo capitolo nella storia della sfida.

Il Palio non è solo una gara sportiva, ma un simbolo identitario che rafforza i legami tra gli abitanti. “Questa manifestazione riesce a unire generazioni diverse e a mantenere viva una tradizione che appartiene al cuore dei pianezzesi”, ha dichiarato il Grande Abà Roberto Brero, coordinatore dell’evento. Il successo di pubblico conferma come il Palio sia ormai un appuntamento imprescindibile per la comunità: un momento in cui storia, folklore e spirito di squadra si fondono, trasformando Pianezza in un palcoscenico di cultura popolare.