Pianezza ha ospitato le selezioni di Miss Italia: grande partecipazione in Piazza Giovanni Paolo II

Eleganza, spettacolo e turismo: l’elezione di Miss Pianezza ha portato visibilità alla città e vivacizzato il centro storico.

La sera di sabato 21 giugno Piazza Giovanni Paolo II si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere, per la prima volta, una selezione ufficiale di Miss Italia. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso e festante, che ha seguito con entusiasmo le sfilate e le performance delle 40 concorrenti in gara.

La manifestazione si è conclusa con l’elezione di Miss Pianezza 2025, titolo che consente alla vincitrice di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Piemonte, in programma a Barbaresco ad agosto. Durante la serata sono state assegnate anche altre fasce di rilievo: Miss Dama dei Castelli del Piemonte, destinata a rappresentare la città nel concorso dedicato al patrimonio storico regionale, e Miss Melicotto, madrina ufficiale della tradizionale sagra settembrina. Non sono mancati i riconoscimenti di Miss Rocchetta e Miss Framesi, che permetteranno ad altre concorrenti di proseguire il cammino verso Miss Piemonte.

Oltre alle passerelle, la serata ha offerto spettacolo e intrattenimento con coreografie, momenti musicali e performance artistiche, regalando un clima di festa che ha coinvolto cittadini e visitatori.

Le concorrenti hanno trascorso l’intera giornata a Pianezza: in mattinata hanno partecipato a un tour promozionale in e-bike tra le vie della città, visitando luoghi culturali e attività commerciali. Le riprese realizzate saranno trasmesse su Sky, portando ulteriore visibilità al territorio.

«Portare Miss Italia a Pianezza – ha commentato il sindaco Antonio Castello – ha significato attrarre pubblico, far conoscere la nostra città e creare movimento per le attività locali. È stato un modo per unire spettacolo, turismo e promozione del territorio».

L’organizzatrice regionale del concorso, Mirella Rocca, ha espresso soddisfazione per la riuscita della tappa: «Dopo il successo dello scorso anno a Rivoli, anche Pianezza ha risposto con grande entusiasmo, superando le aspettative».

Beatrice Bo, che è stata eletta Miss Pianezza a fine giugno, ha vinto il titolo di Miss Piemonte 2025.

Un debutto da ricordare

L’arrivo di Miss Italia a Pianezza ha confermato la capacità della città di ospitare eventi di richiamo, unendo intrattenimento e valorizzazione del territorio. Una serata che resterà nella memoria dei partecipanti e che ha portato nuova visibilità alla comunità pianezzese.