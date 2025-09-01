“Missione Lavoro Pianezza” si amplia: nuove opportunità di occupazione per i cittadini

Dopo l’accordo con GTT, l’Amministrazione lancia una collaborazione con Synergie e apre sportelli settimanali di orientamento al lavoro.

Il progetto “Missione Lavoro Pianezza” continua a crescere e a offrire opportunità concrete ai cittadini in cerca di impiego. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, si pone l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso accordi mirati con aziende e agenzie del territorio.

Dal trasporto pubblico all’agenzia interinale

Dopo il protocollo firmato nei mesi scorsi con GTT e Fondazione Operti per la formazione di nuovi conducenti di mezzi pubblici – con corsi finalizzati al conseguimento della patente D e della certificazione CQC, seguiti da assunzioni a tempo indeterminato – l’Amministrazione ha stretto un’ulteriore collaborazione con l’agenzia interinale Synergie.

Grazie a questo nuovo accordo, da inizio maggio ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 18 i cittadini di Pianezza possono recarsi negli uffici comunali per incontrare i recruiter di Synergie, informarsi sulle posizioni aperte nel torinese e partecipare a colloqui di preselezione. Per accedere al servizio è necessario fissare un appuntamento al numero 338/9698230.

Un progetto per l’occupazione locale

«Missione Lavoro Pianezza è un progetto ambizioso, ma anche la dimostrazione concreta del nostro impegno per sostenere l’occupazione e lo sviluppo economico della città» – ha dichiarato il sindaco Antonio Castello.

Sulla stessa linea, l’assessore al Lavoro Lucianella Presta ha aggiunto: «Grazie ai colloqui settimanali, i cittadini avranno maggiori possibilità di trovare un impiego in linea con le proprie competenze. Stiamo inoltre realizzando una bacheca dati online, accessibile dal sito comunale, dove saranno pubblicate le offerte di lavoro locali e le modalità per candidarsi».

Prospettive future

Il progetto prevede anche l’organizzazione di tavoli di confronto con le aziende del territorio, con l’obiettivo di favorire l’assunzione di personale locale e consolidare la rete tra istituzioni, imprese e cittadini.

Con “Missione Lavoro”, Pianezza si conferma un Comune dinamico e attento alle esigenze occupazionali della propria comunità, promuovendo non solo il sostegno al singolo, ma anche lo sviluppo economico dell’intero territorio.