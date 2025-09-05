Cambio al vertice della Guardia di Finanza nel VCO: Garaglio subentra a Reni

Un nuovo capitolo si apre per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza del Verbano-Cusio-Ossola, segnando il passaggio di testimone tra due figure di spicco nel panorama delle forze dell’ordine.

Il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio assume l’incarico di Comandante Provinciale, portando con sé una solida esperienza maturata in diversi contesti strategici e operativi.

Il colonnello Antonello Reni, che ha guidato il comando vcoano dal 2021, si trasferisce a Milano per ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità alla guida del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, un’unità cruciale per il supporto logistico e amministrativo di un’ampia area geografica.

La cerimonia di avvicendamento, celebrata presso la Caserma Simonetta di Verbania, ha rappresentato un momento di raccoglimento e di passaggio di consegne formale.

La presenza del Generale di Divisione Giovanni Avitabile, Comandante Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento e ha offerto un riconoscimento tangibile al lavoro proficuo svolto dal colonnello Reni, evidenziando come il suo contributo abbia rafforzato la presenza e l’efficacia della Guardia di Finanza nella provincia del VCO.

Il Generale Avitabile ha altresì rivolto al nuovo Comandante, il colonnello Garaglio, un augurio carico di fiducia, auspicando un ulteriore consolidamento delle attività di controllo economico-finanziario e di contrasto alla criminalità organizzata.

Il colonnello Reni, con parole di profonda gratitudine, ha espresso il suo apprezzamento verso il personale del Comando Provinciale, riconoscendo la loro dedizione, la loro professionalità e la loro capacità di operare in un territorio complesso e ricco di sfide.

Ha definito l’esperienza vcoana come un periodo estremamente positivo, un percorso di crescita umana e professionale che lascerà un segno indelebile nella sua memoria, esaltando le qualità intrinseche di una terra virtuosa, attenta alla legalità e attenta al benessere della comunità.

Il colonnello Garaglio, originario di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, porta con sé un curriculum ricco di incarichi di rilevanza strategica.

La sua carriera lo ha visto protagonista in diverse aree geografiche e operative, con un percorso che testimonia la sua competenza e la sua capacità di leadership.

Prima dell’incarico ad Asti, il colonnello Garaglio ha diretto il Comando Provinciale di Rimini (2015-2021), consolidando la presenza della Guardia di Finanza in una importante area turistica e commerciale.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore presso il Comando Regionale Toscana a Firenze (2011-2015), una posizione chiave per la gestione operativa e amministrativa delle attività di controllo economico e finanziario a livello regionale.

Questa esperienza ha affinato le sue capacità di pianificazione strategica, gestione delle risorse umane e coordinamento delle attività investigative.

L’arrivo del colonnello Garaglio al comando del VCO promette un ulteriore impulso all’azione della Guardia di Finanza, con particolare attenzione alla lotta all’evasione fiscale, al contrasto del riciclaggio di denaro sporco e alla tutela del patrimonio pubblico.