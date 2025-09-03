Arresto in Cossatese: arrestato con mandato europeo per traffico di droga

L’esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dal tribunale tedesco, ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni nel Cossatese, provincia di Biella.

L’operazione, condotta congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cossato e dal Nucleo Investigativo provinciale, conclude un’indagine transnazionale volta a contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle autorità per una serie di precedenti reati connessi alla detenzione e allo spaccio di droga, si trovava nella sua abitazione quando è stato localizzato.

L’arresto è stato preceduto da un’attività di pedinamento e osservazione, condotta con meticolosa attenzione per evitare compromessi e garantire la sicurezza operativa.

Questa fase preliminare, cruciale in operazioni di questo genere, ha permesso di individuare con precisione il soggetto ricercato e coordinare l’intervento dei Carabinieri.

La gravità del mandato di arresto europeo testimonia la natura transnazionale del crimine commesso e l’impegno delle autorità tedesche nel perseguire i responsabili, anche al di fuori dei confini nazionali.

L’uomo, ora detenuto in regime di custodia cautelare presso il carcere di Biella, dovrà affrontare un processo in Germania per espiare una pena residua di sei mesi, derivante da una precedente condanna.

Questo episodio sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, fenomeni che richiedono un approccio coordinato a livello globale.

Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali complicità e per ricostruire l’intera rete di traffico di cui l’uomo faceva parte, con l’obiettivo di disarticolare completamente l’organizzazione criminale e prevenire ulteriori attività illegali.

L’arresto rappresenta un significativo successo nell’azione di contrasto alla criminalità e contribuisce a rafforzare la sicurezza nel territorio.