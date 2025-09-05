Cristi Savin, 17 anni, eroe di Alba: un gesto di coraggio e senso civico.

Il gesto di coraggio e senso civico di Cristi Savin, diciassettenne originario della Moldavia e profondamente radicato nel Cuneese, merita un riconoscimento che va oltre la semplice lode.

Il 22 luglio scorso, a Alba, il giovane ha agito d’impulso, intervenendo in difesa di un adulto vittima di un’aggressione da parte di individui prepotenti.

Un episodio che, pur fortunatamente conclusosi senza ferite gravi per nessuna delle parti coinvolte, ha messo a luce una serie di riflessioni cruciali sull’importanza dell’intervento responsabile e della resilienza comunitaria.

Cristi, studente dell’istituto alberghiero e attivo lavoratore come cameriere, incarna una generazione che si sta formando in un contesto socio-economico complesso.

La sua storia, pur nella sua apparente semplicità, si intreccia con tematiche più ampie come l’integrazione, la costruzione dell’identità e la trasmissione dei valori.

Proveniente da una famiglia immigrata, Cristi ha saputo costruire un percorso di crescita nel Cuneese, integrandosi nella comunità e dimostrando un forte senso di appartenenza.

Il suo atto di coraggio non è solo un gesto di altruismo, ma anche una dichiarazione di impegno verso una società più giusta e solidale.

La premiazione ufficiale, avvenuta a Palazzo Lascaris per mano del vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia, rappresenta un segnale importante.

Un riconoscimento non solo per Cristi Savin, ma per tutti i giovani che scelgono di non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie e alle prepotenze.

Graglia, a nome di tutto il Consiglio regionale, ha sottolineato come l’azione del diciassettenne testimoni la presenza di solide basi educative e morali, frutto di un’attenta trasmissione di valori familiari fondamentali per la crescita di un individuo responsabile.

L’episodio solleva interrogativi pertinenti sul ruolo dei giovani nella società e sulla necessità di promuovere una cultura della responsabilità, che incoraggi l’intervento attivo di fronte a situazioni di disagio e di violenza.

Non si tratta di esaltare l’eroismo, ma di valorizzare la capacità di ognuno di contribuire, con il proprio coraggio e la propria sensibilità, a costruire un ambiente più sicuro e pacifico per tutti.

La storia di Cristi Savin è una fonte di ispirazione e un invito a riflettere sul potenziale di cambiamento che risiede in ogni giovane, chiamato a diventare protagonista attivo della propria comunità.