Cambio al vertice della Guardia di Finanza nel VCO: arriva il colonnello Garaglio

Un nuovo capitolo si apre per la Guardia di Finanza nel Verbano-Cusio-Ossola, con il passaggio di consegne al vertice del comando provinciale.

Il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio assume l’incarico, succedendo al colonnello Antonello Reni, il quale, dopo un contributo significativo negli ultimi tre anni, si appresta a guidare il reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia a Milano, un ruolo strategico per la gestione delle risorse e il supporto operativo di un’area geografica estesa.

La cerimonia di avvicendamento, solenne e ricca di significato, si è tenuta presso la caserma Simonetta di Verbania, alla presenza del comandante regionale Piemonte e Valle d’Aosta, il generale di divisione Giovanni Avitabile.

L’alto ufficiale, nel suo discorso, ha espresso profondo apprezzamento per il lavoro proficuo svolto dal colonnello Reni, riconoscendo l’impegno profuso per garantire la legalità e la sicurezza economica nel territorio VCO.

Parallelamente, ha rivolto al colonnello Garaglio un caloroso benvenuto e un augurio di successo nell’importante missione che lo attende, sottolineando la complessità del ruolo e l’importanza di un comando capace di coniugare rigore e capacità di adattamento alle sfide in continua evoluzione.

Il colonnello Reni, nel suo congedo, ha rivolto parole di sincera gratitudine ai finanzieri del VCO, riconoscendo la loro dedizione, professionalità e l’efficace attività che ha permesso di contrastare il crimine organizzato, l’evasione fiscale e le attività commerciali abusive, tutelando il patrimonio economico e finanziario nazionale.

Ha descritto la sua esperienza nel VCO come un periodo di crescita personale e professionale, un’immersione in un contesto territoriale ricco di storia, tradizioni e una forte etica del lavoro, lasciando trasparire un sentimento di profonda affezione.

Il colonnello Garaglio, originario di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, porta con sé un bagaglio di esperienze pluriennali e significative all’interno dell’Arma.

Prima di assumere il comando del VCO, ha guidato il comando provinciale di Rimini, dove ha dimostrato capacità di gestione e leadership, consolidando la sua reputazione come ufficiale competente e risoluto.

Il suo percorso professionale include anche un periodo cruciale come capo di Stato Maggiore presso il comando regionale Toscana a Firenze, un incarico che gli ha fornito una visione strategica e una profonda comprensione delle dinamiche operative e di controllo del territorio.

L’arrivo del colonnello Garaglio segna un momento di transizione e rinnovamento per la Guardia di Finanza nel VCO, una realtà territoriale caratterizzata da una forte vocazione alpina, da una significativa presenza di attività turistiche e da una necessità costante di contrastare fenomeni di illegalità transfrontaliera.

Il nuovo comandante sarà chiamato a raccogliere le sfide del territorio, proseguendo nell’azione di prevenzione e repressione dei reati, promuovendo la cultura della legalità e rafforzando il legame con la comunità locale, con l’obiettivo di garantire un futuro prospero e sicuro per il Verbano-Cusio-Ossola.