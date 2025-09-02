Aggredito a Torino, arrestato ad Alessandria: la fine di un latitante

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha condotto all’arresto di un cittadino marocchino di 35 anni, attualmente senza fissa dimora, a seguito di un’incalzante attività di ricerca coordinata dalla squadra mobile di Torino e dal commissariato Dora Vanchiglia.

L’uomo è stato rintracciato nella stazione ferroviaria di Alessandria, ponendo fine a un latitanza breve ma intensa, innescata da un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Torino.

I fatti risalgono al 21 giugno, quando un giovane, connazionale dell’arrestato, è stato vittima di un brutale aggressione armata, riportando ferite da taglio al viso e al costato.

L’aggressione, secondo le prime ricostruzioni investigative, sarebbe stata il tragico culmine di una disputa preesistente, legata alla competizione per posizioni commerciali all’interno del mercato Balon di Porta Palazzo, un’area di scambio e di aggregazione sociale, ma anche di potenziali conflitti economici.

La dinamica, ancora in fase di approfondimento, sembra delineare uno scenario di crescente tensione tra venditori ambulanti, dove la pressione per il controllo del territorio e la tutela del proprio “posto” può degenerare in gesti estremi.

La gravità delle lesioni riportate dalla vittima ha immediatamente imposto il trasporto in ospedale in codice rosso, dove è rimasto ricoverato per trenta giorni, in condizioni inizialmente giudicate riservate.

La tempestività delle cure mediche ha contribuito a scongiurare conseguenze ancora più drammatiche, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella collettività.

L’inchiesta, condotta con rigore metodologico, ha fatto ampio ricorso all’analisi forense di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e alla raccolta di un significativo numero di testimonianze.

Questa combinazione di strumenti investigativi, tipica delle indagini complesse, ha permesso di identificare rapidamente il presunto aggressore e di avviare le procedure per la sua cattura.

La ricostruzione degli eventi si avvale anche di elementi che suggeriscono una potenziale escalation di comportamenti pregressi, alimentati da dinamiche sociali ed economiche radicate nel tessuto del mercato.

L’arresto rappresenta un passo importante verso l’accertamento completo della verità e l’applicazione della giustizia, ma sottolinea anche l’urgenza di affrontare le cause profonde che possono portare a episodi di violenza in contesti di mercato e di competizione commerciale.