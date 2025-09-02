Alessandria sotto shock: maltempo, emergenza e un cane salvato

L’intensificarsi delle avversità meteorologiche ha messo a dura prova il territorio alessandrino nelle ultime ore, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Undici i soccorsi attivati, un’emergenza che ha visto il Novese e l’Acquese come aree più colpite, segnando una chiara concentrazione delle criticità infrastrutturali e ambientali.

Le operazioni, protrattesi per diverse ore, si sono focalizzate principalmente sulla rimozione e messa in sicurezza di alberi abbattuti o a rischio caduta, una diretta conseguenza della violenza del vento e della saturazione del suolo, resa instabile da piogge incessanti.

Ad Acqui Terme, in particolare, l’accumulo d’acqua ha generato situazioni di particolare disagio, con locali interrati invasi e sistemi di raccolta delle acque piovane – grondaie e pluviali – compromessi, rendendo necessaria un’azione tempestiva per evitare ulteriori danni a strutture abitative e commerciali.

Il rischio non era solo legato alla semplice infiltrazione, ma anche alla potenziale compromissione della stabilità strutturale delle abitazioni, richiedendo una valutazione attenta e interventi mirati.

Un episodio particolarmente toccante ha coinvolto un cane smarrito nel sobborgo di Valmadonna.

L’animale, presumibilmente terrorizzato dai tuoni e dai lampi, si è allontanato dalla sua abitazione e si è rifugiato in un boschetto.

La proprietaria, incapace di raggiungerlo a causa della fitta vegetazione e delle condizioni meteorologiche avverse, ha allertato i vigili del fuoco, che, con l’utilizzo di attrezzature specialistiche come scale e corde, hanno condotto un’operazione di ricerca e soccorso complessa, riuscendo a riportare l’animale sano e salvo tra le braccia della sua angosciata proprietaria.

Questo evento, seppur minore in termini di impatto strutturale, evidenzia la fragilità emotiva e la vulnerabilità di chi condivide la propria vita con animali domestici, amplificata da eventi naturali dirommenti.

La rapidità e la professionalità dell’intervento dei vigili del fuoco hanno permesso di concludere positivamente l’episodio, dimostrando un impegno costante nella tutela della sicurezza e del benessere della comunità, anche attraverso il supporto a situazioni di emergenza a carattere umano.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di una pianificazione preventiva che includa la sensibilizzazione e l’educazione del pubblico in merito alle misure di sicurezza da adottare in caso di maltempo, soprattutto in aree densamente popolate e con un’alta concentrazione di animali domestici.