Maclog Tortona: Sciopero e Rischio Chiusura, Lavoratori in Rivolta

La vertenza Maclog di Tortona (Alessandria) si infiamma con un acceso sciopero, un segnale di profonda inquietudine che emerge dalle fila dei trenta lavoratori del magazzino.

L’agitazione, indetta da Adl Cobas Alessandria a seguito di un’assemblea sindacale, non è una reazione isolata, ma l’apice di un deterioramento progressivo che minaccia l’esistenza stessa del sito produttivo e il sostentamento delle famiglie impiegate.

La situazione è aggravata da una gestione aziendale percepita come opaca e irresponsabile.

L’azienda è accusata di una sottrazione silente di risorse e attività, un piano mascherato che prelude alla chiusura e al conseguente licenziamento del personale, senza alcuna forma di mitigazione o di coinvolgimento sindacale.

Questa strategia, volta a eludere gli obblighi contrattuali e le tutele legali, dimostra una preoccupante mancanza di considerazione per il benessere dei lavoratori.

Un atto simbolico e denso di significato ha ulteriormente esacerbato le tensioni: la rimozione dell’insegna aziendale, un gesto che sottolinea la precarietà della situazione e la disaffezione nei confronti dell’azienda.

Questa azione, consumatasi a pochi metri dai lavoratori stessi, ha lasciato i dipendenti attoniti e amareggiati, accentuando il senso di precarietà e di abbandono.

Adl Cobas si pone come voce dei lavoratori, rivendicando garanzie concrete e immediate.

Lo sciopero non è un atto di sfida, ma un ultimatum: un chiaro invito all’azienda ad assumersi le proprie responsabilità e a garantire un futuro dignitoso per i dipendenti e le loro famiglie.

Si richiede trasparenza nelle decisioni aziendali, un piano di ristrutturazione che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e la garanzia di percorsi di ricollocazione professionale in caso di necessità.

Lo stato di agitazione è stato dichiarato “a oltranza”, sottolineando la determinazione del sindacato a perseguire la propria battaglia fino a quando non saranno ottenute risposte certe e definitive.

La vertenza Maclog rappresenta un campanello d’allarme sul diritto al lavoro, sulla necessità di tutele sindacali e sulla responsabilità sociale delle imprese, un tema cruciale per il tessuto economico e sociale del territorio alessandrino e oltre.

Il futuro dei lavoratori di Maclog è appeso a un filo, e la comunità intera è chiamata a vigilare.