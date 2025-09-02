Piemonte in Croazia per la World Rescue Challenge: Alessandria protagonista

Il Piemonte sarà rappresentato con onore alla World Rescue Challenge, l’arena globale dove le eccellenze dei soccorsi si confrontano in prove di competenza e rapidità, simulando scenari di incidenti stradali di estrema complessità.

Quest’anno, il Comando di Alessandria vedrà uno dei suoi elementi più preparati, Enrico Demartini, impegnato come membro integrante delle due squadre italiane pronte a contendersi il podio.

La competizione, un crocevia di culture e tecniche di soccorso provenienti da ogni angolo del pianeta, si terrà a Karlovac, in Croazia, dal 9 al 14 settembre.

La scelta della location non è casuale: Karlovac vanta un significativo legame storico e culturale con Alessandria, sancito da un gemellaggio attivo sin dal 1963.

Questa affascinante concomitanza sottolinea un ponte ideale tra due comunità distanti geograficamente, unite da valori condivisi di solidarietà e impegno civico.

La World Rescue Challenge non è semplicemente una gara; è un’opportunità unica di apprendimento reciproco.

I vigili del fuoco, i paramedici e gli altri professionisti del soccorso provenienti da nazioni diverse potranno scambiarsi know-how, perfezionare le proprie tecniche e confrontare approcci differenti per affrontare le emergenze.

L’evento promuove la standardizzazione delle procedure, l’innovazione tecnologica e l’adozione di metodologie all’avanguardia, con l’obiettivo primario di migliorare l’efficacia degli interventi di soccorso in tutto il mondo.

L’impegno di Enrico Demartini e dei suoi colleghi italiani testimonia la dedizione e la professionalità dei vigili del fuoco piemontesi, sempre pronti a rappresentare il nostro Paese con onore e competenza.

La sfida a Karlovac, oltre ad essere un banco di prova individuale e di squadra, si configura come una vetrina internazionale per la capacità di risposta del sistema di soccorso italiano, un sistema che affonda le sue radici nella tradizione e guarda al futuro con spirito innovativo e resilienza.

Il gemellaggio con Karlovac, in questo contesto, assume un significato ancora più profondo, evocando un senso di appartenenza a una comunità globale di soccorritori, uniti dalla stessa missione: salvare vite e alleviare sofferenze.