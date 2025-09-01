Tragedia nel Vercellese: Padre e figlia muoiono in un incidente aereo

Il cielo sopra il Vercellese, solitamente teatro di placida routine agricola, si è macchiato di lutto.

Un incidente aereo, verificatosi ieri mattina nelle zone rurali tra Lamporo e Livorno Ferraris, ha strappato alla vita Massimiliano Monticone, 49 anni, e la figlia Simona, una giovane donna di appena 18 anni.

La tragedia, consumatasi in un campo di riso, ha immediatamente scosso la comunità locale, innescando un’ondata di commozione e sgomento.

La Procura della Repubblica di Vercelli ha immediatamente avviato un’indagine, aprendo un fascicolo volto a fare luce sulle cause e le dinamiche che hanno portato alla caduta dell’aeromobile ultraleggero.

L’inchiesta, coordinata dalla magistratura, si prefigge di ricostruire minuziosamente gli eventi che hanno preceduto e accompagnato la disgrazia, escludendo o confermando ipotesi quali un guasto tecnico, un errore umano o condizioni meteorologiche avverse.

L’ultraleggero, un aeromobile spesso utilizzato per passione e attività amatoriali, ha perso di quota poco dopo mezzogiorno, precipitando inaspettatamente sul terreno coltivato.

La forza dell’impatto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi, prontamente mobilitati, ma purtroppo inutile, data la gravità delle conseguenze per entrambi gli occupanti.

L’incidente solleva interrogativi significativi sulla sicurezza dell’aviazione ultraleggera, un settore caratterizzato da una crescente popolarità ma che richiede rigidi protocolli di controllo e manutenzione, nonché un’accurata valutazione dei rischi e una formazione adeguata per i piloti.

La tragedia di ieri, purtroppo, non è un evento isolato e riapre il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura della sicurezza più diffusa tra gli appassionati.

Le indagini si concentreranno ora sull’analisi della scatola nera, se presente a bordo, e sulla ricostruzione del percorso compiuto dall’aeromobile.

Si raccoglieranno testimonianze di eventuali testimoni oculari e si verificherà lo stato di manutenzione dell’ultraleggero.

Il corpo dei tecnici dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) sarà chiamato a collaborare all’inchiesta, per determinare se ci siano state violazioni delle normative vigenti in materia di sicurezza aerea.

L’evento ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia Monticone, e la comunità vallesana si stringe attorno ai suoi cari, offrendo sostegno e conforto in questo momento di profondo dolore.

Il ricordo di Massimiliano e Simona resterà impresso nella memoria di chi li ha conosciuti, testimoniando la fragilità dell’esistenza e l’importanza di valorizzare ogni istante.

La speranza è che la verità emerga presto, offrendo un barlume di luce in questo momento di oscurità e permettendo una comprensione più approfondita degli eventi che hanno portato a questa terribile perdita.