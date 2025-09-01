Biella e la Vuelta: ‘Vuelta by Night’ per una festa indimenticabile.

L’avvio della Vuelta 2025 in Italia, con la prima tappa che si svilupperà da Venaria a Novara, toccando il cuore del Biellese, rappresenta un’occasione unica per Biella, che si appresta a celebrare l’evento con un’iniziativa collaterale di grande impatto: ‘Vuelta by Night’.

La serata del 23 agosto, a partire dalle ore 21:00, vedrà Piazza Cisterna al Piazzo trasformarsi in un vibrante epicentro festoso, un crocevia di suoni, sapori e momenti di condivisione progettato per accogliere e onorare il passaggio della prestigiosa gara ciclistica spagnola.

Questo evento si inserisce all’interno di un calendario estivo particolarmente denso di iniziative che vedono Biella protagonista.

Il passaggio della Vuelta, un evento di risonanza globale, offre una vetrina eccezionale per la città, capace di proiettare la sua immagine e le sue eccellenze in un pubblico internazionale.

La diretta televisiva, destinata a raggiungere decine di nazioni in ogni angolo del mondo, amplificherà esponenzialmente l’esposizione mediatica di Biella, rafforzandone l’identità e il prestigio.

L’importanza di ‘Vuelta by Night’ trascende la semplice celebrazione sportiva.

Si tratta di un’opportunità strategica per promuovere il turismo, l’economia locale e il patrimonio culturale biellese.

L’evento mira a creare un’esperienza memorabile per i partecipanti, favorendo l’incontro tra residenti e visitatori, e a valorizzare le tradizioni gastronomiche e musicali del territorio.

La presenza di una competizione ciclistica di tale calibro stimola inoltre un senso di orgoglio civico e rafforza il legame tra la comunità e il territorio.

Si auspica che questo evento contribuisca a consolidare l’immagine di Biella come città dinamica, accogliente e capace di ospitare eventi di rilevanza internazionale, aprendo nuove prospettive di sviluppo e crescita.

Il sindaco Marzio Olivero sottolinea come l’iniziativa rappresenti una pietra miliare in un anno particolarmente significativo per la città, un’occasione irripetibile per lasciare un’impronta duratura nel panorama sportivo e culturale nazionale e internazionale.