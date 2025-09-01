Cane nell’autolavaggio: indagine e denuncia per maltrattamenti a Biella

Un episodio di sconsideratezza e potenziale maltrattamento ha destato sgomento nella comunità biellese, culminando in una denuncia nei confronti di un uomo di 57 anni.

L’accaduto, ripreso in video e divenuto rapidamente virale, mostra un cane di piccola taglia, costretto in un autolavaggio cittadino, sottoposto a una procedura di pulizia che, al di là di una presunta necessità igienica, rivela una profonda mancanza di rispetto verso il benessere animale.

Le immagini, ora in possesso delle autorità, documentano l’utilizzo di una lancia ad alta pressione e di schiuma attiva, elementi che, applicati a un animale sensibile e potenzialmente spaventato, possono provocare stress, disagio fisico e, in casi più gravi, lesioni.

La pratica, oltre a configurare una violazione del principio di tutela degli animali sancito dalla legislazione vigente, solleva interrogativi sulla capacità dell’uomo di comprendere e rispettare i bisogni emotivi e fisici di una creatura vivente.

La rapida identificazione del responsabile, grazie alla collaborazione tra i Carabinieri Forestali e la squadra investigativa del Norm, ha permesso di avviare le procedure legali previste.

L’importanza di un’azione tempestiva in simili circostanze è cruciale, non solo per assicurare alla giustizia chi compie atti irresponsabili, ma anche per inviare un messaggio chiaro alla collettività: il benessere animale è un valore da proteggere con rigore.

Il cane, identificato tramite microchip, è stato immediatamente sottoposto a visita veterinaria, che ha fortunatamente escluso conseguenze mediche immediate.

Tuttavia, l’episodio sottolinea l’urgenza di promuovere una cultura della responsabilità e della consapevolezza verso gli animali domestici.

Si rende necessario un impegno diffuso, che coinvolga istituzioni, associazioni e singoli cittadini, per favorire l’educazione al rispetto degli animali, l’adozione responsabile e la segnalazione di eventuali situazioni di maltrattamento.

La vicenda biellese rappresenta un campanello d’allarme, un monito a riflettere sul rapporto tra uomo e animale e a ribadire l’imperativo di garantire a ogni creatura il diritto a una vita dignitosa e priva di sofferenze inutili.

L’indagine è in corso e si prefigge di accertare eventuali altri coinvolti e di approfondire le motivazioni che hanno portato a un gesto così incauto e potenzialmente dannoso per un essere indifeso.