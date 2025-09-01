Giornata del Panorama: Riscoprire l’Italia, un Viaggio Emozionale

Riscoprire l’Italia attraverso lo sguardo, un viaggio emozionale tra i panorami che definiscono la sua identità.

La Giornata del Panorama, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Fondazione Zegna, offre un’occasione unica per celebrare la ricchezza paesaggistica nazionale, un tesoro spesso dato per scontato.

Quest’anno, il 7 settembre, la dodicesima edizione invita a un’immersione contemplativa, un invito a rallentare il ritmo e a riscoprire la bellezza che si dispiega davanti ai nostri occhi.

L’iniziativa non è semplicemente una serie di eventi, ma un progetto culturale volto a sensibilizzare il pubblico verso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

L’Italia, con la sua straordinaria varietà geografica – dalle vette alpine alle coste frastagliate, dalle colline toscane ai vulcani siciliani – offre scenari di incomparabile suggestione, ognuno portatore di storia, cultura e biodiversità.

Quest’anno, sedici luoghi iconici, sparsi in nove regioni, apriranno le loro porte per accogliere visitatori desiderosi di esplorare queste meraviglie.

Dal fascino medievale del Castello di Masino, incastonato nel paesaggio piemontese, alla maestosità del Castello della Manta, testimone di un’epoca d’oro, fino alla quiete contemplativa dell’Orto sul Colle dell’Infinito, luogo che ispirò Leopardi.

La lista prosegue con l’Abbazia di San Fruttuoso, un gioiello affacciato sul mare ligure, l’imponente Villa Rezzola a Lerici, la Torre del Soccorso che domina il Lago di Como, il Palazzo Moroni a Bergamo e la Villa Gregoriana a Tivoli, un’oasi di verde alle porte di Roma.

In Trentino, il Castello di Avio si erge a custode di antiche storie, mentre in Sardegna, le Saline Conti Vecchi raccontano la storia di un tempo e la Batteria Militare Talmone offre una vista mozzafiato sul mare.

A completare il quadro, l’Oasi Zegna, un progetto ambizioso di Ermenegildo Zegna, un esempio di come la sostenibilità ambientale possa integrarsi con lo sviluppo sociale ed economico.

La Giornata del Panorama non si limita all’osservazione passiva; propone un’offerta variegata di attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età e interessi.

Passeggiate guidate alla scoperta di sentieri nascosti, osservazioni naturalistiche condotte da esperti, trekking al tramonto per ammirare il sole che si tuffa all’orizzonte, laboratori creativi per i più piccoli, concerti aperti al pubblico e percorsi didattici per approfondire la conoscenza del territorio.

È un’opportunità per immergersi nella storia, nella natura e nella cultura locale, per ascoltare le storie che si celano dietro ogni paesaggio, per comprendere l’importanza della conservazione del nostro patrimonio ambientale.

La Giornata del Panorama è un invito a riscoprire l’Italia, non come un insieme di luoghi da visitare, ma come un’esperienza da vivere intensamente, un viaggio emozionante che nutre l’anima e rafforza il legame con la nostra terra.

Un’occasione per guardare il mondo con occhi nuovi, per apprezzare la bellezza che ci circonda e per impegnarci attivamente nella sua tutela.