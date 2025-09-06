Autotrasportatore ubriaco sperona un camion: tasso alcolemico shock

Nel cuore delle colline cuneesi, precisamente nel comune di Cherasco, un episodio drammatico ha interrotto il flusso del traffico sulla strada provinciale 661.

Una pattuglia della polizia stradale, impegnata in un controllo di routine, si è imbattuta in una scena allarmante: un autoarticolato, un gigante d’acciaio, giaceva adagiato sul fianco, oltre il limite di sicurezza della carreggiata, causando un rallentamento significativo del flusso veicolare.

L’immediata percezione degli agenti fu quella di un grave problema: il conducente, un autotrasportatore, mostrava evidenti segni di alterazione.

La conferma arrivò con il risultato del test etilometrico, che rilevò un tasso alcolemico sconcertante, pari a 2,61 grammi per litro di sangue, ampiamente superiore alla soglia di tolleranza prevista dalla legge.

Un valore così elevato, ben oltre i 2,5 g/l, configura una situazione di grave pericolo, non solo per l’integrità fisica del conducente stesso, ma per l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Le conseguenze legali sono state immediate e severe.

La patente di guida è stata ritirata per avviate le procedure di revoca, un provvedimento volto a impedire che l’uomo possa nuovamente mettersi alla guida.

Parallelamente, è stata inoltrata una denuncia alla Procura della Repubblica di Asti, che dovrà valutare l’imputazione dei reati connessi alla guida in stato di ebbrezza, che comportano sanzioni pecuniarie significative, l’arresto e la confisca del veicolo.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato cruciale per la messa in sicurezza del mezzo pesante, un’operazione delicata che ha richiesto competenze specifiche e attrezzature adeguate per evitare ulteriori rischi.

Una volta rimosso, l’autoarticolato è stato affidato alla ditta proprietaria, che dovrà assumersi la responsabilità di eventuali danni causati e garantire che un evento simile non si ripeta.

Questo episodio solleva interrogativi profondi sulla responsabilità individuale e sulla necessità di campagne di sensibilizzazione più incisive riguardo ai pericoli della guida sotto l’effetto dell’alcol.

Il rischio non è solo quello di un incidente stradale, ma anche quello di conseguenze legali pesanti e di un danno irreparabile alla propria reputazione.

La strada non è un luogo per sperimentare o per mettere a repentaglio la vita propria e quella degli altri.