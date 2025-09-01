Alba, Ehns Academy: Corso Europeo all’Avanguardia in Medicina Testa-Collo

Il prestigioso campus della Fondazione Ferrero ad Alba, nel cuore del Piemonte, ha ospitato l’avvio del corso europeo di alta formazione “Radiological vs Surgical vs Pathological Anatomy: the first Ehns Academy”, un’iniziativa promossa dalla European Head and Neck Society (Ehns).

Questo evento, che si rinnova con cadenza biennale, si configura come un elemento cruciale nell’evoluzione della formazione medica specialistica a livello europeo, focalizzandosi sull’analisi comparativa e integrata dell’anatomia radiologica, chirurgica e patologica del complesso distretto testa-collo.

L’importanza di questo corso va ben oltre la mera acquisizione di competenze tecniche.

L’obiettivo primario è stimolare nei giovani specialisti una capacità di ragionamento tridimensionale e di sintesi informativa, abituandoli a ricostruire mentalmente la struttura anatomica a partire da dati provenienti da diverse discipline.

Questo processo di ricostruzione artificiale non è un esercizio accademico fine a sé stesso, ma una preparazione essenziale per il futuro della medicina.

L’orizzonte tecnologico che si profila, con l’avvento di approcci terapeutici guidati dalla realtà aumentata e l’integrazione sempre più profonda delle immagini radiologiche nel processo decisionale chirurgico, richiede professionisti capaci di integrare in modo intuitivo e rapido informazioni provenienti da fonti eterogenee.

Il distretto testa-collo, con la sua intrinseca complessità anatomica e la frequenza con cui patologie oncologiche e non, lo colpiscono, rappresenta un banco di prova ideale per lo sviluppo di queste competenze integrative.

La capacità di visualizzare la relazione tra le strutture anatomiche, di comprendere le implicazioni radiologiche delle condizioni patologiche e di pianificare interventi chirurgici con precisione sempre maggiore sono abilità imprescindibili per garantire ai pazienti trattamenti efficaci e minimamente invasivi.

La presenza, alla cerimonia di apertura, di figure istituzionali di rilievo come il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, testimonia il valore riconosciuto a questa iniziativa, non solo a livello medico-scientifico, ma anche per il suo impatto positivo sul territorio.

Il corso, che si protrarrà fino al 6 settembre, si prefigge di fornire ai partecipanti una solida base teorica e pratica, attraverso lezioni frontali, discussioni di casi clinici complessi e sessioni pratiche di simulazione, affiancando esperti di fama internazionale provenienti da diversi paesi europei.

La finalità ultima è quella di formare una nuova generazione di specialisti, pronti ad affrontare le sfide future della medicina testa-collo con competenza, innovazione e un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti.