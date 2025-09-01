Boom di assunzioni, ma mancano operai specializzati: l’Italia a secco.

Il panorama occupazionale italiano del 2024 si preannuncia caratterizzato da un’ondata di nuove assunzioni, stimata in circa 5,5 milioni di unità.

All’interno di questo flusso, una quota significativa – quasi 840.000 persone, pari al 15% del totale previsto – si concentra sulle figure di operai specializzati.

Questa rilevante richiesta, tuttavia, si scontra con una persistente carenza di competenze e una difficoltà di reperimento che sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo nazionale.

Secondo un’analisi condotta dalla Confederazione Generale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cgia), la sfida per le aziende italiane nel trovare profili qualificati in questo settore è particolarmente complessa.

Un dato allarmante è che il 63,8% degli imprenditori ha espresso difficoltà significative nel processo di selezione.

Questo suggerisce una disconnessione tra l’offerta formativa attuale e le reali esigenze del mercato del lavoro, amplificata da fattori demografici, come l’invecchiamento della forza lavoro e la fuga di cervelli verso l’estero.

L’impatto di questa carenza non si limita alla semplice difficoltà di copertura dei posti vacanti.

La prolungata ricerca di personale specializzato incide negativamente sulla produttività, sulla capacità di innovazione e sulla competitività delle imprese.

Il tempo medio necessario per completare un processo di selezione, stimato in quasi cinque mesi, rappresenta un costo elevato in termini di risorse umane, finanziarie e temporali.

Questo lasso di tempo prolungato costringe le aziende a posticipare progetti, accettare prestazioni ridotte o addirittura a rinunciare ad opportunità di crescita.

La situazione evidenzia una criticità strutturale che richiede un intervento sinergico tra istituzioni, scuole, imprese e sindacati.

È necessario promuovere una maggiore attenzione alle professioni tecniche e artigianali, incentivando percorsi di formazione duale che coniughino studio e pratica.

L’aggiornamento continuo delle competenze esistenti, attraverso corsi di specializzazione e riqualificazione professionale, è altrettanto cruciale per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

Inoltre, sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione tra le scuole professionali e le imprese, per garantire che i programmi di studio siano allineati con le reali richieste del mondo del lavoro.

Infine, politiche mirate a favorire il ritorno dei talenti italiani dall’estero e a incentivare la permanenza dei giovani qualificati nel paese potrebbero contribuire a mitigare la carenza di competenze e a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

La sfida è complessa, ma la sua risoluzione è essenziale per garantire un futuro prospero per l’Italia.