Fuga da REMS: Fragilità del Sistema e Diritti dei Pazienti

Il caso solleva interrogativi complessi riguardanti la gestione della sicurezza e dei diritti dei pazienti psichiatrici con rilevanti problematiche legali.

Il 28 agosto scorso, un giovane tunisino di ventidue anni è stato intercettato a Limone Piemonte, mentre tentava di imbarcarsi su un treno diretto alla frontiera francese.

L’uomo, risultato poi evaso da una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), si trovava in una condizione di vulnerabilità e di potenziale pericolo, sia per sé stesso che per l’ordine pubblico.

La vicenda non è semplicemente una fuga, ma un sintomo di fragilità di un sistema che dovrebbe garantire la protezione di individui con disturbi mentali e che hanno commesso reati.

La fuga da una REMS, struttura specializzata nella cura e nel controllo di persone con patologie psichiatriche affetti da misure di sicurezza, implica una rottura del perimetro di contenimento e solleva immediate questioni di responsabilità e di efficacia dei protocolli di sorveglianza.

L’assenza di documenti e il comportamento sospetto del giovane, prontamente notati dagli agenti di polizia di frontiera, hanno innescato le verifiche che hanno rapidamente rivelato la sua condizione di evaso.

La resistenza opposta al rientro nella struttura, con una condotta aggressiva, ha reso necessario un intervento con risorse significative: quattro agenti e due veicoli, uno dei quali specificatamente equipaggiato per il trasporto sicuro di persone sottoposte a misure di contenimento.

Questo dimostra la complessità della situazione e le sfide operative che si presentano quando si tratta di gestire persone con disturbi mentali e comportamenti potenzialmente pericolosi.

L’accompagnamento all’ospedale di Cuneo per accertamenti medici, prima del trasferimento alla struttura psichiatrica, sottolinea la necessità di valutare lo stato di salute del giovane e di garantire la sua assistenza medica durante l’intero percorso.

Il trasferimento, durato cinque ore e caratterizzato da “numerose criticità” non specificate nel resoconto, pone interrogativi sulla logistica e sulle risorse impiegate, ma soprattutto sulla gestione del paziente durante il viaggio.

L’episodio apre un dibattito urgente: come bilanciare la sicurezza collettiva con il rispetto dei diritti fondamentali dei pazienti psichiatrici? Quali misure possono essere implementate per prevenire fughe da strutture specializzate e garantire la sicurezza di tutti? È necessario un esame approfondito dei protocolli di sicurezza, della formazione del personale e dell’adeguatezza delle risorse a disposizione delle REMS.

Parallelamente, si rende cruciale un ripensamento del sistema di assistenza psichiatrica, volto a favorire l’inclusione sociale e a ridurre il rischio di recidive, attraverso un approccio olistico che combini cura, riabilitazione e supporto sociale.

L’incidente di Limone Piemonte, al di là della singola vicenda personale, rappresenta un campanello d’allarme che richiede un’azione immediata e concertata a livello istituzionale e professionale.