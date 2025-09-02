Inseguimento ad alta velocità in Alpi: retata sul traffico di migranti.

Nel cuore delle Alpi Cozie, un drammatico episodio ha segnato la notte tra il 26 e il 27 agosto, svelando una volta ancora le dinamiche complesse e pericolose del traffico di esseri umani lungo il confine franco-italiano.

Un inseguimento ad alta velocità, protrattosi per circa trenta chilometri dal colle della Maddalena, ha visto impegnate pattuglie della polizia di frontiera di Limone Piemonte, culminando con la retata su un veicolo coinvolto nel contrabbando di migranti.

L’inseguimento, nato da un tentativo di elusione dei controlli lungo la statale 21, nei pressi di Vinadio, ha visto l’automobilista, diretto verso il confine francese, forzare un tentativo di fermo da parte delle forze dell’ordine.

La fuga, sviluppatasi su una tortuosa e impervia strada montana, ha richiesto un’immediata e coordinata risposta operativa.

Il successo dell’intervento è stato reso possibile da un efficiente sistema di comunicazione e cooperazione tra le sale operative italiane e le autorità francesi.

Quest’ultime, prontamente allertate, hanno permesso alle pattuglie di proseguire l’inseguimento oltre confine, dove il veicolo, in un tentativo disperato di seminare i suoi inseguitori, è uscito di strada nel territorio di Larche, in Francia.

A bordo dell’autovettura, targata croata, si trovavano nove migranti irregolari, stipati in condizioni di estrema pericolosità e precarietà, con tre persone ammassate nel bagagliaio.

Si tratta di cittadini provenienti da Egitto, Pakistan e India, paesi spesso teatro di conflitti, povertà e instabilità politica, che spingono individui a intraprendere viaggi rischiosi alla ricerca di una vita migliore in Europa.

L’intervento della gendarmeria francese ha permesso di mettere in sicurezza i migranti, uno dei quali ha subito lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il conducente, presumibilmente un passeur, è stato fermato e le autorità francesi hanno avviato le indagini per determinarne l’identità e accertare le sue responsabilità, il che si inserisce in un quadro più ampio di contrasto al traffico di esseri umani, un fenomeno transnazionale che alimenta reti criminali organizzate e alimenta la vulnerabilità di individui in cerca di protezione e opportunità.

L’episodio sottolinea, ancora una volta, l’urgenza di affrontare le cause profonde delle migrazioni e di garantire percorsi legali e sicuri per chi cerca rifugio e un futuro dignitoso.