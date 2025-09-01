Piemonte sotto shock: maltempo estremo e danni diffusi.

La recente ondata di maltempo ha scosso il Piemonte, manifestandosi con una violenza particolare in aree già vulnerabili come il Canavese, il Novarese e il Verbano-Cusio-Ossola.

La furia atmosferica, scatenata da intensi temporali e grandinate di eccezionale portata, ha lasciato dietro di sé una scia di danni infrastrutturali e disagi diffusi, mettendo a dura prova la resilienza delle comunità locali.

Nel circondario di Ivrea, nel Torinese, l’evento meteorologico si è configurato come un vero e proprio episodio di maltempo estremo.

Grandine di dimensioni considerevoli – in alcuni punti i chicchi hanno raggiunto i 8 centimetri di diametro – ha colpito le zone rurali e le aree residenziali, infliggendo danni significativi ai veicoli in transito e alle proprietà private.

L’impatto dei chicchi di grandine, aggravato dalla velocità del vento, ha provocato crepe sui parabrezza, ammaccature alle carrozzerie e, in alcuni casi, ha reso le automobili temporaneamente inutilizzabili.

La situazione a Varzo, in Val Vigezzo (Vco), si è rivelata ancora più drammatica.

Qui, una vera e propria “bomba d’acqua” ha innescato una colata di fango e detriti, che ha letteralmente invaso le strade e ha minacciato le abitazioni.

Questo fenomeno, tipico di aree montane con scarsa copertura vegetale e pendii ripidi, è il risultato di un rapido deflusso delle acque piovane, che trascina con sé materiale sedimentario.

La colata di fango ha compromesso la viabilità, rendendo difficoltoso l’accesso e l’egresso dal paese, e ha causato danni alle proprietà private.

L’intensità e la concentrazione delle precipitazioni hanno evidenziato una crescente fragilità del territorio piemontese, esacerbata da fattori come l’urbanizzazione diffusa, la riduzione delle aree verdi e i cambiamenti climatici.

La vulnerabilità delle infrastrutture, in particolare delle strade e delle reti idrauliche, è stata messa a nudo, richiedendo interventi urgenti di manutenzione e adeguamento.

Le conseguenze di questi eventi meteorologici estremi non si limitano ai danni materiali.

Il disagio sociale, la paura e l’incertezza che si generano nelle comunità colpite hanno un impatto significativo sulla qualità della vita e richiedono un supporto psicologico e sociale adeguato.

La necessità di una pianificazione territoriale più attenta alla prevenzione del rischio idrogeologico e di un approccio integrato alla gestione del territorio è più urgente che mai, per proteggere il Piemonte e le sue comunità dalle future sfide climatiche.