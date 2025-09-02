Biellese, caduta in montagna: escursionista grave, soccorso in elicottero

Nel cuore del Biellese, un evento drammatico ha interrotto la quiete delle montagne, richiedendo un intervento di soccorso rapido e complesso.

Un’escursionista, impegnata in un percorso montano nei pressi del Colle della Vecchia, ha subito un incidente che l’ha vista precipitare da un muretto di sostegno, riportando un grave trauma cranico.

La caduta, avvenuta in un’area impervia e di difficile accesso, ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i presenti.

Fortunatamente, un operatore di soccorso alpino, in servizio nella zona ma libero dal suo incarico ufficiale, si è prontamente attivato, fornendo i primi e cruciali soccorsi alla donna in attesa dell’arrivo dei professionisti del servizio 118.

La rapidità di questa prima assistenza è stata determinante per stabilizzare le condizioni della ferita e minimizzare i rischi derivanti dalla situazione di emergenza.

La gravità del trauma ha reso necessario un intervento specialistico urgente, che solo un’eliambulanza poteva garantire in tempi ragionevoli.

L’elicottero del servizio 118, proveniente dalla base di Borgosesia, si è alzo in volo, sorvolando il territorio biellese per raggiungere il luogo dell’incidente.

L’operazione, complessa a causa della conformazione del terreno e delle condizioni meteorologiche, ha richiesto la massima precisione e coordinazione da parte dell’equipaggio.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Novara, l’escursionista è stata immediatamente affidata alle cure del personale medico, il quale si è preso carico della sua condizione clinica.

Al momento, la prognosi rimane riservata, segno della delicatezza e della potenziale gravità del trauma subito.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei percorsi escursionistici montani e sull’importanza di una costante vigilanza da parte di chi, come gli operatori di soccorso alpino, si dedica a garantire la sicurezza dei visitatori delle montagne.

L’episodio rimarca, inoltre, la necessità di un sistema di soccorso efficiente e tempestivo, capace di intervenire in situazioni di emergenza con la competenza e le risorse adeguate.

La comunità biellese attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni della donna, sperando in un rapido e completo recupero.