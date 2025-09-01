Escursionista tedesca in difficoltà nel Verbano-Cusio-Ossola: salvata in elicottero

Nella regione montuosa del Verbano-Cusio-Ossola, un evento drammatico ha visto protagonista una escursionista tedesca, la cui disavventura si è sviluppata in un’area particolarmente impervia, nei pressi del rio Marmazza, nel comune di Pieve Vergonte.

La serata si è conclusa con un intervento complesso di soccorso, scaturito da una richiesta d’aiuto che, fortunatamente, è giunta tempestivamente.

Attorno alle 22:30, la donna, in evidente stato di difficoltà, è riuscita a comunicare la sua posizione, fornendo coordinate precise che si sono rivelate cruciali per l’individuazione del luogo in cui si trovava.

Tale capacità di fornire informazioni accurate, in un contesto di emergenza, ha permesso alle squadre di soccorso di pianificare un’operazione mirata e di ridurre al minimo i tempi di intervento.

L’intervento, iniziato poco dopo la mezzanotte, ha visto la collaborazione sinergica di diverse forze specializzate: vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, ciascuna apportando competenze specifiche per affrontare la sfida rappresentata dal terreno montano e dalle condizioni di scarsa illuminazione.

L’area, caratterizzata da elevato dislivello e dalla presenza di corsi d’acqua, rende le operazioni di ricerca e salvataggio particolarmente delicate e rischiose.

Data l’impervietà del terreno e la difficoltà di accesso via terra, la squadra di soccorso è stata affiancata da un elicottero sanitario, il cui impiego ha permesso di raggiungere rapidamente l’escursionista e di trasportarla in sicurezza.

L’intervento aereo, pur richiedendo una precisione e un coordinamento impeccabili, si è rivelato indispensabile per evitare ulteriori rischi per la donna e per le squadre di terra.

La decisione di trasportare l’escursionista in ospedale per accertamenti è stata presa in via precauzionale, al fine di escludere eventuali lesioni o traumi derivanti dalla caduta o dalla prolungata permanenza in condizioni di stress e di esposizione agli elementi atmosferici.

L’episodio sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata per l’escursionismo in montagna, che include la conoscenza del percorso, l’equipaggiamento essenziale, e la capacità di reagire in situazioni di emergenza, nonchè l’importanza di comunicare le proprie intenzioni e di mantenere un contatto con l’esterno.

La tempestività del soccorso e la professionalità delle squadre intervenute hanno evitato conseguenze più gravi, testimoniando l’efficacia del sistema di protezione civile e delle risorse dedicate alla sicurezza in montagna.