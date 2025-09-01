Verbania, auto impazzita al mercato: miracolo o tragedia evitata?

Sabato 23 agosto, Verbania è stata teatro di un episodio sconvolgente che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Intorno alle 8:10, un veicolo, condotto da un uomo sulla trentina, ha violato lo spazio dedicato al mercato alimentare, innescando una sequenza di eventi che hanno lasciato la comunità sgomenta.

L’auto, in una traiettoria apparentemente priva di controllo, ha zigzagato e sgommato, per poi concludersi incastrata in uno dei banchi, fortunatamente senza provocare feriti gravi.

L’assessore comunale alle attività produttive, Mattia Tacchini, presente sul posto, ha descritto la scena come un vero e proprio “miracolo” considerando il numero limitato di persone presenti in quel momento.

“Se fosse accaduto durante l’apice dell’affluenza, verso le 10, le conseguenze sarebbero state inimmaginabili,” ha sottolineato Tacchini, evidenziando la potenziale portata devastante dell’evento.

La velocità stimata del veicolo, compresa tra i 20 e i 30 chilometri orari, ha reso la situazione particolarmente pericolosa, e la rapidità con cui l’auto ha percorso un tratto significativo, da piazza Fratelli Bandiera a piazza Don Minzoni e poi via Chiappa, ha lasciato spazio a interrogativi sulla sequenza degli eventi e sulle cause che hanno portato a tale comportamento.

La reazione immediata dei presenti è stata cruciale.

Un giovane commerciante senegalese, con prontezza di riflessi, è riuscito a estrarre le chiavi dal quadro, interrompendo così un potenziale scenario ancora più drammatico.

L’uomo, una volta estratto dal veicolo, si è mostrato disorientato, negando di aver commesso qualcosa e apparendo totalmente privo di consapevolezza della gravità della situazione.

La sua gestione si è rivelata complessa, richiedendo l’intervento congiunto di passanti e agenti della polizia locale, con un’azione fisica necessaria per contenerlo.

L’episodio solleva interrogativi significativi non solo in termini di sicurezza pubblica, ma anche in relazione alla salute mentale del conducente e alle possibili cause scatenanti del suo comportamento anomalo.

L’assenza di consapevolezza manifestata dall’uomo suggerisce una potenziale condizione di alterazione psicologica, che richiederà approfondimenti da parte delle autorità competenti.

L’assessore Tacchini ha espresso profonda preoccupazione, affermando di non aver mai assistito a una simile situazione e sperando che non si ripeta.

L’evento ha innescato un’immediata riflessione sulla necessità di implementare misure di sicurezza aggiuntive per l’area del mercato, potenzialmente attraverso barriere fisiche, controlli più rigorosi e una maggiore presenza di personale di vigilanza.

La comunità di Verbania, scossa da questo evento, attende ora risposte e garanzie per la propria sicurezza, auspicando che questo episodio tragico possa fungere da monito per il futuro.