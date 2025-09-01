Verbania, Scoperto Garage con Rame Rubato: Arresto e Indagine Transfrontaliera

Un’operazione di contrasto al furto di metalli, culminata in un garage di Verbania, ha permesso di recuperare una quantità significativa di rame rubato, evidenziando la crescente sofisticazione delle attività illecite transfrontaliere.

L’uomo, trentunenne di origine rumena e domiciliato nella zona, è stato individuato e arrestato in seguito a un’indagine complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica ticinese, che ha stretto una fitta collaborazione con le forze dell’ordine locali, sia in Svizzera che in Italia.

Il bottino, pari a 665 chilogrammi di rame, non è frutto di un singolo episodio criminoso, bensì di una serie di intrusioni ripetute in un’azienda di Locarno, in Svizzera.

L’ultimo furto, risalente a fine giugno, aveva fornito un elemento chiave per innescare l’inchiesta.

La merce, suddivisa in 64 lastre dal peso medio di dieci chilogrammi ciascuna, era stata abilmente occultata, parte nel bagagliaio di un’autovettura parcheggiata all’interno del garage in affitto, suggerendo una pianificazione accurata e una certa conoscenza del territorio da parte del presunto responsabile.

Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza delle aziende situate in aree di confine e sulla necessità di rafforzare i controlli e le strategie di prevenzione, in un contesto in cui il valore del rame, e di altri metalli, sul mercato nero alimenta una domanda che spinge i criminali ad agire con crescente audacia.

La gravità del furto risiede non solo nel danno economico subito dall’azienda svizzera, ma anche nella violazione della proprietà privata e nel potenziale impatto sulla sicurezza della comunità locale.

L’arresto e il recupero della refurtiva rappresentano un successo investigativo, frutto di un lavoro sinergico tra le forze di polizia ticinesi e verbanesi, dimostrando l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro i reati transfrontalieri.

L’indagine, tuttora in corso, mira a individuare eventuali complici e a ricostruire la filiera che alimenta il commercio illegale di metalli, un fenomeno che, purtroppo, continua a danneggiare l’economia e a minare la sicurezza.

Il caso, inoltre, sottolinea la necessità di sensibilizzare le aziende a investire in sistemi di sicurezza avanzati e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine per prevenire e contrastare questo tipo di crimini.