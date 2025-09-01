Tragedia in Volo: Shock a Vercelli per la Morte di Padre e Figlia

La comunità di Vercelli è sotto shock per la tragica scomparsa di Massimiliano Monticone, 49 anni, e della figlia Simona, 18 anni, avvenuta in un incidente aereo che ha scosso le campagne tra Lamporo e Livorno Ferraris.

L’ultraleggero, precipitato in un campo di riso, ha segnato la fine di due vite, lasciando un vuoto incolmabile tra i loro cari.

La Procura di Vercelli ha immediatamente avviato un’indagine complessa, guidata da un pool di magistrati, con l’obiettivo primario di ricostruire la dinamica precisa dello schianto e determinarne le cause definitive.

L’inchiesta non si limita a un’analisi superficiale, ma si propone di esaminare a fondo ogni fattore che potrebbe aver contribuito alla tragedia, andando oltre la semplice constatazione dell’accaduto.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici e rigorosamente verificate.

Si spazia da un guasto tecnico all’aeromobile, che potrebbe aver interessato il motore o altri componenti critici, a un errore umano nella gestione del velivolo.

L’attenzione si concentra anche sulla possibilità di condizioni meteorologiche avverse, sebbene le prime verifiche non abbiano rilevato anomalie significative al momento dell’incidente.

Massimiliano Monticone, con un passato nell’Aeronautica Militare, vantava una solida preparazione e un’esperienza nel settore aeronautico, un aspetto che rende l’accaduto ancora più enigmatico.

Il suo impiego presso il centro radar di Enav all’aeroporto di Linate suggerisce una profonda familiarità con i protocolli di sicurezza e le procedure operative.

Le autopsie sui corpi, condotte presso l’ospedale S.

Andrea di Verc (con l’ausilio di esperti in medicina legale aeronautica), saranno decisive per accertare con certezza le cause del decesso e fornire elementi utili per l’inchiesta.

I medici legali esamineranno attentamente lesioni interne, traumi e qualsiasi altro riscontro che possa chiarire le circostanze della morte.

Parallelamente alle indagini giudiziarie, i tecnici dell’Enav e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Aviolabile) stanno effettuando un’analisi approfondita dell’aeromobile, esaminando la documentazione di manutenzione, i registri di volo e tutti i dati disponibili per individuare eventuali anomalie o criticità che avrebbero potuto contribuire all’incidente.

Si provvederà a recuperare i detriti e i frammenti di relitto per un’analisi che potrà portare alla luce elementi importanti.

Il velivolo sarà sottoposto ad un’analisi forense.

La comunità locale, profondamente addolorata, attende risposte.