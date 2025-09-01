Truffa online: Vercelli, vacanza da incubo in Tunisia

Un’esperienza vacanziera che si è trasformata in un amara delusione ha colpito una famiglia vercellese, vittima di una sofisticata truffa online volta a sottrarre ingenti somme di denaro attraverso la simulazione di un’offerta di alloggio turistico.

La coppia, desiderosa di trascorrere una settimana a Tunisi, aveva proceduto alla prenotazione di una villa tramite la popolare piattaforma Booking.

com, anticipando il pagamento nella speranza di assicurarsi un soggiorno sereno.

La loro fiducia, però, è stata brutalmente tradita.

Al loro arrivo in Tunisia, si sono trovati di fronte a una realtà sconvolgente: la proprietaria dell’immobile ha negato l’esistenza di alcuna prenotazione a loro nome.

La villa, in realtà, non era disponibile per l’affitto, bensì era regolarmente pubblicizzata online come immobile in vendita.

La famiglia, estenuata dal viaggio e profondamente disorientata, ha subito sporto denuncia alle autorità competenti, nella speranza di ottenere il rimborso della somma versata e di ricevere giustizia.

L’episodio, lungi dall’essere un caso isolato, rivela una tendenza preoccupante nel panorama del turismo online.

La Questura di Vercelli, sensibilizzata dalla gravità della situazione, ha lanciato un appello alla prudenza, invitando i potenziali viaggiatori a esercitare un’acuta capacità di discernimento prima di confermare qualsiasi prenotazione.

L’attenzione è stata posta in particolare sull’importanza di una scrupolosa verifica dell’attendibilità degli annunci, esaminando con minuzia le fotografie, leggendo attentamente le recensioni e analizzando le informazioni di contatto del proprietario.

Le autorità sottolineano che offerte apparentemente troppo allettanti, prezzi irrisori e condizioni di pagamento eccessivamente vantaggiose dovrebbero destare sospetti e incoraggiare un’indagine più approfondita.

Il meccanismo della frode, come emerso dalle indagini, si basa sull’utilizzo fraudolento di immagini di immobili realmente in vendita, inserendole artificiosamente sulle piattaforme di prenotazione online e spacciandole come alloggi destinati all’affitto turistico breve.

Questo permette ai truffatori di attrarre vittime ignare, disposte a versare anticipatamente somme consistenti in cambio di una vacanza da sogno, che poi non si concretizza.

La vicenda evidenzia una vulnerabilità crescente nel settore del turismo digitale, dove la facilità di accesso alle piattaforme online e la crescente fiducia nei sistemi di pagamento elettronico rendono i viaggiatori potenziali bersagli di criminali sempre più sofisticati.

La vigilanza, l’informazione e la collaborazione tra utenti, piattaforme e forze dell’ordine si rivelano elementi cruciali per contrastare efficacemente questo fenomeno e proteggere i risparmi e le aspettative di chi sceglie di esplorare il mondo.