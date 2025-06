Meloni rientrata dal G7: crisi Iran-Israele, appello alla diplomazia.

Il rientro in Italia di Giorgia Meloni, giunta dal vertice del G7 in Canada, si è materializzato in un contesto internazionale gravato da una crisi geopolitica di inaudita portata. L’auspicio di una de-escalation, nutrito durante la permanenza a Kananaskis, si è scontrato con la cruda realtà di un conflitto tra Iran e Israele che minaccia una pericolosa escalation.La Premier, al termine dei lavori del vertice, ha espresso una profonda preoccupazione per l’aggravarsi della situazione, pur rimanendo ancorata alla convinzione che un percorso diplomatico, se diligentemente perseguito, possa ancora evitare il peggio. L’analisi condotta, a margine del G7, ha messo in luce la fragilità del quadro attuale, dove l’interconnessione di interessi, la complessità delle dinamiche regionali e la presenza di attori esterni con obiettivi divergenti amplificano il rischio di una spirale incontrollabile.Meloni ha insistito sulla necessità di un intervento proattivo e tempestivo. L’urgenza di una soluzione diplomatica, a suo avviso, non è un’opzione, ma un imperativo categorico. La finestra di opportunità per una risoluzione pacifica, seppur stretta, non deve essere lasciata chiudersi. La Premier ha sottolineato che l’impegno costruttivo e la pressione adeguata, esercitate con determinazione e coordinamento internazionale, possono favorire l’avvio di negoziati seri e portare a un cessate il fuoco a Gaza, condizione imprescindibile per stabilizzare l’intera regione.La sua soddisfazione per l’inclusione di tale riferimento nella dichiarazione finale del G7 testimonia la volontà del governo italiano di assumere un ruolo attivo nella mediazione e nella promozione di una soluzione che ponga fine alla sofferenza e prevenga ulteriori perdite di vite umane. L’impegno, secondo quanto riferito, si tradurrà in un’azione diplomatica intensificata, mirata a coinvolgere le parti in conflitto e i principali attori internazionali, al fine di creare le condizioni per un dialogo costruttivo e sostenibile. Il futuro del Medio Oriente, e con esso la sicurezza globale, risiede, secondo Meloni, nella capacità di trasformare la tensione in un’opportunità per la riconciliazione e la cooperazione.