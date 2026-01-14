50 anni de La Repubblica: un viaggio nella storia d’Italia.

- Advertisement -

Cinquant’anni.

Un mezzo secolo di cronaca, di inchieste che hanno scosso le coscienze, di voci amplificate e di silenzi infranti.

Dal 14 gennaio 1976, quando il primo numero uscì dalla tipografia romana, *La Repubblica* ha rappresentato un esperimento giornalistico audace, un tentativo di ridefinire il ruolo dell’informazione in un’Italia in profonda trasformazione.

Non solo un quotidiano, ma un archivio vivo, una memoria collettiva che ha documentato e, spesso, anticipato i cambiamenti sociali, politici ed economici che hanno plasmato la nazione.

La mostra “La Repubblica.

Una storia di futuro”, aperta al pubblico dal 15 gennaio al 15 marzo presso il Mattatoio di Roma, è un’occasione imperdibile per ripercorrere questo viaggio complesso e articolato.

Più che una semplice esposizione di prime pagine e fotografie, il percorso espositivo si configura come un’immersione nel cuore pulsante del giornalismo italiano, un’indagine sulle sfide affrontate, le scelte editoriali cruciali e l’impatto sulla società.

Attraverso documenti inediti, immagini rare e testimonianze dirette, la mostra esplora non solo l’evoluzione del quotidiano, ma anche il contesto storico e culturale in cui è nato e si è sviluppato.

Dagli anni di piombo alle crisi economiche, dai cambiamenti legislativi alle rivoluzioni tecnologiche, *La Repubblica* ha costantemente cercato di interpretare e raccontare la realtà, spesso ponendosi al confine tra cronaca e impegno civile.

L’anteprima, cui ha presenziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolinea l’importanza del quotidiano come istituzione democratica e come custode della memoria storica.

La mostra non si limita a celebrare i successi, ma affronta anche le critiche e i momenti di difficoltà, offrendo una visione onesta e trasparente del percorso editoriale.

Il Mattatoio, ex mattatoio trasformato in spazio espositivo, si rivela una cornice suggestiva per questa narrazione, richiamando la forza evocativa del passato e la volontà di guardare al futuro con consapevolezza e coraggio.

Un’esposizione che invita a riflettere sul ruolo del giornalismo nell’era digitale, sulla necessità di un’informazione libera e indipendente, e sulla responsabilità di chi racconta la realtà.