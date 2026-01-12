Addio a Luigi Nicolais: scienziato, politico e riformatore.

- Advertisement -

Luigi Nicolais, figura poliedrica e pilastro dell’ingegneria chimica e del servizio pubblico italiano, si è spento a 83 anni, lasciando un vuoto significativo nel panorama scientifico, politico e amministrativo del Paese.

La sua carriera, costellata di impegni e successi, incarna un percorso esemplare di impegno civile e competenza specialistica, intrecciando la ricerca accademica con l’azione di governo e la progettazione di riforme strutturali.

Formatosi come ingegnere chimico, Nicolais ha forgiato una solida carriera accademica presso l’Università Federico II di Napoli, contribuendo con rigore scientifico all’evoluzione del suo campo di studi e formando generazioni di professionisti.

La sua profonda conoscenza dei processi chimici e delle tecnologie innovative lo ha reso un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo, proiettando l’università napoletana in circuiti di eccellenza nazionale e internazionale.

L’approdo in politica non fu un’incongruenza, ma una naturale estensione del suo desiderio di applicare le sue competenze al servizio del bene comune.

L’impegno nella giunta regionale campana, al fianco di Antonio Bassolino tra il 2000 e il 2005, lo vide protagonista di iniziative volte a modernizzare l’amministrazione pubblica e a promuovere lo sviluppo economico del territorio.

La sua esperienza in questo ruolo lo preparò ad affrontare sfide ancora più complesse a livello nazionale.

L’incarico di Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione nel governo Prodi II rappresentò un momento cruciale del suo percorso politico.

In un periodo storico di transizione, Nicolais si dedicò con passione alla definizione di linee guida per la semplificazione burocratica, l’introduzione di nuove tecnologie e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Il suo approccio pragmatico, orientato alla concretezza dei risultati, cercò di superare resistenze e inerzie, gettando le basi per un’amministrazione più efficiente e accessibile ai cittadini.

Successivamente, la presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 2012 al 2016, fu un ritorno alle sue radici scientifiche.

Durante il suo mandato, il CNR ha visto un rinnovato impulso alla ricerca strategica, con particolare attenzione alle aree dell’energia, dell’ambiente e delle tecnologie dell’informazione.

Nicolais si batté per rafforzare il ruolo del CNR come motore di innovazione e trasferimento tecnologico, stimolando la collaborazione tra ricerca pubblica e settore privato e promuovendo la formazione di nuove competenze scientifiche.

L’esperienza parlamentare, con la sua attività come deputato dal 2008 al 2012, gli permise di contribuire direttamente alla definizione delle politiche nazionali, portando avanti proposte di legge e partecipando ai lavori delle commissioni parlamentari.

La scomparsa di Luigi Nicolais segna la perdita di un intellettuale rigoroso, un amministratore capace e un politico appassionato, la cui eredità continuerà a ispirare le future generazioni di scienziati, amministratori pubblici e cittadini impegnati nella costruzione di un Paese più giusto e prospero.

La sua vita è stata una testimonianza di come la competenza specialistica, unita alla dedizione al bene comune, possa contribuire in modo significativo al progresso sociale ed economico del Paese.