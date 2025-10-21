Attentato a Ranucci: M5S in piazza per la libertà di stampa.

La mobilitazione promossa dal Movimento 5 Stelle a Piazza Santi Apostoli, in risposta all’efferato attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, si configura come un atto di difesa della libertà di informazione e un monito all’intera comunità nazionale.

L’evento, che si svolgerà combinando interventi in diretta streaming e presenza fisica, vedrà convergere voci autorevoli provenienti dal panorama giornalistico, politico e dalla società civile, creando un dibattito articolato e multidimensionale.

L’iniziativa, più che una semplice manifestazione, ambisce a sollevare un interrogativo urgente: in che misura la libertà di stampa, pilastro fondamentale di una democrazia sana, è realmente tutelata in Italia? L’attentato a Ranucci, purtroppo, non è un episodio isolato, ma un sintomo di una crescente pressione e intimidazione nei confronti dei giornalisti che si dedicano a inchieste scomode e che svelano verità nascoste.

Il programma dell’evento riflette questa complessità, proponendo un susseguirsi di prospettive diversificate.

Milena Gabbanelli, con la sua esperienza nel giornalismo d’inchiesta, affronterà le implicazioni legali e procedurali dell’attentato.

Marco Travaglio, voce controversa ma influente, offrirà una sua analisi critica del contesto mediatico e politico in cui si inserisce l’episodio.

Francesco Cancellato, esperto di sicurezza, si concentrerà sulle dinamiche investigative e sulla necessità di identificare e punire i responsabili.

Riccardo Iacona, con la sua competenza in diritto penale, illuminerà le possibili piste giudiziarie da seguire.

Lirio Abbate, con la sua profonda conoscenza del mondo dell’informazione, offrirà una riflessione sul ruolo della tecnologia e dei social media nella diffusione di notizie e nella protezione dei giornalisti.

Federico Cafiero De Raho, con la sua esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, sottolineerà i possibili collegamenti tra l’attentato e interessi illeciti.

Roberto Scarpinato, figura di spicco nel panorama giuridico, apporterà il suo contributo con un’analisi puntuale delle implicazioni del caso.

Andrea Scanzi, noto per il suo sguardo acuto e indipendente, e Sigfrido Ranucci, vittima diretta dell’aggressione e voce testimone di un’esperienza traumatica, concluderanno la manifestazione, offrendo due prospettive uniche e complementari.

L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, darà il via a un confronto pubblico che si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica, sollecitare un’azione concreta da parte delle istituzioni e rafforzare la consapevolezza dell’importanza di proteggere e difendere il diritto alla libera informazione, un diritto imprescindibile per la salvaguardia della democrazia e della giustizia.

L’evento non sarà solo un ricordo dell’aggressione subita, ma un impegno a vigilare e a prevenire che simili atti intimidatori si ripetano.