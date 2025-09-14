Auguri al Papa: l’Italia rinsalda i legami di stima e amicizia.

Al Sommo Pontefice, in questa gioiosa occasione di celebrazione, giungano i più sentiti auguri da parte mia e dell’intera Repubblica Italiana.

La Sua esistenza, illuminata dalla fede e dall’impegno per il bene comune, rappresenta un faro per l’umanità intera, un punto di riferimento imprescindibile in un’epoca segnata da crescenti sfide e incertezze.

Il nostro Paese riconosce e valorizza profondamente il ruolo cruciale che Lei, Padre Santo, svolge nel promuovere la pace, la giustizia sociale e la tutela della dignità umana, principi cardine che risuonano con la stessa eco impressa nella nostra Costituzione.

La Sua instancabile opera a favore dei più deboli, dei marginalizzati, di coloro che soffrono, incarna un’etica di servizio che ci ispira e ci guida.

La Repubblica Italiana, custode di una storia millenaria intrisa di valori cristiani, riconosce nell’azione pontificia un’eco dei più alti ideali di umanità.

Il messaggio che Lei veicola, centrato sull’importanza dell’individuo, sull’impegno verso gli altri e sulla necessità di costruire ponti di dialogo e comprensione, trova in noi un interlocutore attento e collaborativo.

La Sua voce, che si leva in difesa dei diritti umani fondamentali e per la promozione di un mondo più giusto e solidale, rafforza il nostro impegno condiviso per la costruzione di un futuro migliore.

Desidero assicurarle, con profonda deferenza, che la Repubblica Italiana continuerà a sostenere con fiducia la Sua missione apostolica, partecipando attivamente al cammino di pace e di speranza che Lei guida.

Il nostro impegno si tradurrà in una collaborazione sempre più stretta, per affrontare le sfide globali con una visione comune e per perseguire il bene dell’umanità.

Confido in un prossimo incontro al Palazzo del Quirinale, un’occasione per approfondire il nostro dialogo e per rafforzare i legami di reciproca stima e amicizia che uniscono i nostri istituti.

In questa gioiosa ricorrenza, le porgo, insieme a tutti gli italiani, i miei più sinceri auguri e le espressioni più sentite di rispetto e affetto.