Banche: il rischio di un’ennesima manovra tampone

Il dibattito sulla gestione finanziaria del settore bancario italiano si riaccende, proiettando ombre di una prevedibilità che desta preoccupazione.

L’attuale manovra, mirata a mitigare potenziali squilibri e garantire la stabilità del sistema, rischia di reiterare lo schema visto l’anno precedente: una soluzione a breve termine, un’iniezione di liquidità destinata a diventare un debito futuro, anziché un intervento strutturale che affronti le cause profonde della fragilità.

L’idea di una tassazione sugli extra profitti, paventata come potenziale strumento di finanziamento, si rivela, in realtà, un palliativo.

Ben il Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso, con chiarezza, le sue riserve, sottolineando la sua inefficacia come risposta duratura e potenzialmente dannosa per la capacità del sistema bancario di generare capitale.

Un prelievo temporaneo sui profitti, seppur allettante per la sua apparente immediatezza, potrebbe minare la competitività delle banche, limitandone gli investimenti in innovazione e sviluppo.

Il vero nodo, infatti, risiede nella capacità di individuare e affrontare le vulnerabilità sistemiche che rendono il settore dipendente da interventi esterni.

Un sistema bancario sano dovrebbe essere in grado di assorbire shock e generare risorse proprie, senza gravare sui contribuenti.

La dipendenza da misure emergenziali segnala una carenza di resilienza, una mancanza di capacità di adattamento a un contesto economico in continua evoluzione.

Piuttosto che concentrarsi su soluzioni tampone, sarebbe opportuno privilegiare un approccio più ampio, che incentivi la trasparenza, rafforzi la vigilanza e promuova la diversificazione delle fonti di finanziamento.

Un’analisi approfondita dei modelli di business, una revisione delle pratiche di gestione del rischio e un maggiore focus sulla sostenibilità finanziaria dovrebbero essere al centro delle priorità.

L’innovazione tecnologica, ad esempio, rappresenta un’opportunità per ridurre i costi operativi, migliorare l’efficienza e ampliare l’offerta di servizi, ma richiede investimenti mirati e una regolamentazione adeguata.

La digitalizzazione, inoltre, apre nuove frontiere per la raccolta del risparmio e l’accesso al credito, potenziando la capacità del sistema bancario di finanziare l’economia reale.

In definitiva, la stabilità del settore bancario non si conquista con interventi occasionali, ma con riforme strutturali, con una visione strategica a lungo termine e con la volontà di affrontare le sfide con coraggio e lungimiranza.

L’illusione di una soluzione facile, di un prestito che si estingue senza conseguenze, rischia di mascherare i veri problemi e di rimandare l’inevitabile, aggravando la situazione nel lungo periodo.

La vera manovra dovrebbe mirare a costruire un sistema bancario autonomo, resiliente e capace di contribuire attivamente alla crescita del Paese.