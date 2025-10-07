Calabria, disfatta del PD: identità e futuro in bilico.

La disfatta elettorale in Calabria ha innescato un’onda di scompiglio all’interno del Partito Democratico, riemergendo tensioni precedentemente contenute a seguito del risultato nelle Marche, dove la sconfitta, pur consistente, aveva alimentato un’illusione di parità di forze.

La distanza di sedici punti che separa Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, da Pasquale Tridico, esponente del centrosinistra, rappresenta un solco profondo che mette a dura prova l’unità e le strategie del partito.

Il dibattito non verte tanto sulla tenuta del campo largo, quanto sulla funzione e sul ruolo del Partito Democratico all’interno di una coalizione che si definisce progressista.

Lia Quartapelle, voce autorevole dell’area riformista, ha espresso apertamente una preoccupazione condivisa: la percezione che, nel tentativo di conciliare la tradizione governativa del partito con le istanze di cambiamento provenienti dalla nuova leadership, il PD abbia smarrito la propria identità e la capacità di formulare proposte concrete e persuasive.

La volontà di abbracciare un approccio inclusivo, pur condivisibile, rischia di diluire la chiarezza del messaggio e di compromettere l’efficacia dell’azione politica.

La riflessione più profonda non si limita a una mera analisi post-mortem dell’esito elettorale.

Essa si radica nella necessità di ridefinire il rapporto tra il Partito Democratico e la società contemporanea.

La vecchia immagine del partito come baluardo dell’establishment, sebbene ancora presente nell’immaginario collettivo, è ormai superata.

Francesco Boccia, in una difesa appassionata della segretaria Elly Schlein, ha sottolineato la profonda trasformazione che il partito ha subito, richiamandosi a valori di giustizia sociale, progresso e attenzione alle nuove generazioni.

Tuttavia, questa evoluzione non è priva di contraddizioni.

La necessità di rappresentare un ampio spettro di sensibilità politiche rischia di generare una deriva centrista che allontana il partito dalle sue radici più autentiche e dalla voce dei cittadini più vulnerabili.

La sfida per il Partito Democratico è dunque quella di recuperare la capacità di incarnare un’alternativa credibile al centrodestra, senza rinunciare ai propri valori fondanti e alla propria vocazione progressista.

Ciò implica una profonda opera di auto-analisi, una ridefinizione della propria identità e una rinnovata capacità di ascolto e di proposta.

La Calabria, in questo senso, si configura come un campanello d’allarme, un monito a non perdere di vista l’essenza del progetto democratico che il partito si è assunto di perseguire.