Carta Dedicata a te: 500 euro per le famiglie a basso reddito

Con l’avvio ufficiale della carta prepagata “Dedicata a te”, si concretizza un significativo intervento di sostegno economico per le famiglie a basso reddito italiane.

Questo strumento, finanziato con un fondo da 500 milioni di euro, mira a mitigare l’impatto dell’inflazione alimentare, un fattore di crescente preoccupazione per la stabilità economica delle famiglie più vulnerabili.

L’iniziativa, resa possibile da risorse stanziate a livello nazionale, si rivolge a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, un limite stabilito per garantire che il beneficio raggiunga coloro che ne hanno più bisogno.

Il numero stimato dei beneficiari supera il milione, a testimonianza della vastità del bisogno presente nel Paese.

Tra questi, una quota rilevante, pari al 30%, rappresenta un gruppo di famiglie che accedono per la prima volta a questo tipo di assistenza.

Il restante 70% dei beneficiari, che avevano già usufruito della carta in edizioni precedenti, vedrà il proprio saldo ricaricato automaticamente, semplificando l’accesso al beneficio e riducendo gli oneri amministrativi.

L’importo erogato tramite la carta prepagata è di 500 euro per nucleo familiare.

Questa somma, destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, rappresenta un contributo tangibile per alleviare il peso delle spese quotidiane.

È importante sottolineare che, per garantire l’efficacia del programma e la corretta gestione delle risorse, la carta prepagata prevede termini di utilizzo ben definiti.

Il primo utilizzo delle somme deve avvenire entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si verificherà la decadenza dal beneficio.

Analogamente, il saldo residuo deve essere completamente utilizzato entro il 28 febbraio 2026.

Queste scadenze mirano a prevenire l’accumulo di somme inutilizzate e a incentivare un utilizzo tempestivo e mirato delle risorse a supporto del fabbisogno alimentare delle famiglie.

L’iniziativa “Dedicata a te” si inserisce in un più ampio quadro di politiche sociali volte a contrastare la povertà alimentare e a promuovere un accesso equo e sostenibile al diritto di nutrirsi dignitosamente.