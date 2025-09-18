Caso Almasri: Richiesta di Chiarimenti sulla Capo Gabinetto

La Commissione Giustizia del Parlamento, nell’ambito delle prerogative del centrodestra, ha espresso parere favorevole a una sollecitazione formale diretta alla Procura della Repubblica di Roma e alla magistratura del Tribunale dei Ministri.

L’istanza concerne la necessità di un’analisi più approfondita e una precisa definizione della funzione e delle responsabilità assunte dalla Dottoressa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, nel contesto dell’indagine in corso relativa al caso Almasri.

La decisione, presa in sede di Commissione, riflette una crescente preoccupazione all’interno delle forze di opposizione riguardo alla potenziale interferenza, o quantomeno a un’incongruenza, tra attività ministeriale e dinamiche giudiziarie.

Il caso Almasri, che verte su delicate questioni di sicurezza nazionale, immigrazione e responsabilità amministrative, ha suscitato un acceso dibattito politico, amplificato dalla percezione di un possibile conflitto di interessi.

La richiesta, ora trasmessa al Presidente della Camera, mira a ottenere chiarimenti puntuali sulla natura degli incarichi conferiti alla Dottoressa Bartolozzi, sui rapporti di collaborazione intercorsi con la Procura di Roma, e sull’eventuale ruolo di mediazione o coordinamento svolto tra il Ministero della Giustizia e le autorità giudiziarie coinvolte.

Si intende accertare se l’attività svolta dalla capo di gabinetto, nel suo ruolo di interfaccia tra il Ministero e la magistratura, abbia rispettato i principi di imparzialità e indipendenza che devono presiedere alla gestione di procedimenti complessi e delicati.

L’assenza dell’opposizione alla votazione della Commissione Giustizia testimonia la profonda divisione politica che il caso Almasri ha generato, accentuando le distanze tra le forze di governo e quelle di opposizione.

Questa scelta, interpretata come una forma di dissenso, sottolinea la volontà di non avallare una richiesta considerata, da alcuni, come un tentativo di orientare le indagini o di limitare l’autonomia della magistratura.

L’iniziativa del centrodestra, pur nel suo carattere formale, apre un importante capitolo nell’analisi dei rapporti tra potere politico e sistema giudiziario.

Essa solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza delle attività ministeriali, sulla corretta applicazione dei principi costituzionali e sulla necessità di garantire l’indipendenza della magistratura, pilastro fondamentale dello Stato di diritto.

La risposta che proverrà dalla Procura e dal Tribunale dei Ministri sarà determinante per chiarire la posizione della Dottoressa Bartolozzi e, più in generale, per definire i limiti e le responsabilità delle figure apicali del Ministero della Giustizia in contesti giudiziari particolarmente sensibili.