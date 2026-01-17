Crisi al Garante: dimissioni shock e futuro in bilico.

- Advertisement -

Il Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, un organo cruciale per la salvaguardia dei diritti fondamentali nell’era digitale, si trova scosso da una crisi interna di notevole impatto.

L’inchiesta in corso, condotta dalla Procura di Roma per accuse di corruzione e peculato, ha eroso il muro di omogeneità che fino ad ora aveva caratterizzato l’azione del Garante, spingendo ora un suo membro a prendere una decisione impensabile.

Guido Scorza, con un messaggio pubblico attraverso i suoi canali social, ha formalizzato le proprie dimissioni irrevocabili dal Collegio.

La scelta, definita dallo stesso Scorza come “la decisione più dolorosa” della sua vita, riflette una profonda riflessione sulla tenuta istituzionale dell’Autorità e sulla sua capacità di esercitare un ruolo di garanzia percepito come credibile e indipendente.

La vicenda trascende la sfera strettamente giudiziaria, sollevando interrogativi complessi sulla governance e sulla gestione di un ente che si occupa di una materia sempre più sensibile e cruciale come la protezione dei dati personali.

Il Garante, infatti, non si limita ad applicare normative, ma svolge un ruolo di vigilanza, consulenza e sensibilizzazione, interagendo costantemente con istituzioni, imprese e cittadini.

La sua autorevolezza è un elemento imprescindibile per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di ogni individuo nel mondo digitale.

Le accuse di corruzione e peculato, seppur in fase di indagine, hanno inevitabilmente minato questa autorevolezza, gettando un’ombra sulla credibilità dell’intero organo.

Scorza, pur ribadendo di non aver alcuna responsabilità in relazione alle contestazioni mosse a suo carico, ha compreso che la sua permanenza nel Collegio, in questo momento delicato, risulterebbe controproducente.

La sua decisione, quindi, non è una confessione di colpevolezza, bensì un atto di responsabilità nei confronti dell’istituzione stessa.

L’addio di Scorza segna un punto di svolta.

Il Collegio si trova ora ad affrontare una fase di profonda riflessione interna e a dimostrare la sua capacità di superare questa crisi, rafforzando al contempo la sua indipendenza e trasparenza.

La vicenda pone l’accento sulla necessità di una governance ancora più solida e di meccanismi di controllo più rigorosi, non solo a livello interno, ma anche attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento e della società civile.

La tutela dei dati personali, in un’epoca caratterizzata da una crescente digitalizzazione, richiede un impegno costante e una vigilanza capillare, e la credibilità del Garante ne è la condizione imprescindibile.