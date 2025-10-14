CSM al lavoro: tutelare i giudici del Tribunale dei Ministri

Il Consiglio Superiore della Magistratura si appresta a valutare un’azione formale in merito alla delicata vicenda che coinvolge il dottor Khalifa Almasri e le ripercussioni che questa sta avendo sul Tribunale dei Ministri di Roma.

L’attenzione del CSM è focalizzata sulla necessità di tutelare l’autonomia e l’operato dei giudici speciali, un principio cardine del sistema giudiziario italiano, dopo le dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, immediatamente successive alla recente votazione in Parlamento.

La Camera dei Deputati, il 9 ottobre, ha espresso un chiaro rifiuto, con una maggioranza significativa, all’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri coinvolti, in un atto che solleva interrogativi profondi sull’equilibrio dei poteri e sulla possibilità di interferenze politiche nell’esercizio della funzione giudiziaria.

Le parole del Ministro Nordio, pronunciate subito dopo quell’esito parlamentare, sono state interpretate da alcuni membri del CSM come potenzialmente lesive dell’indipendenza dei magistrati e suscettibili di compromettere la loro capacità di giudicare con imparzialità.

L’apertura di una pratica a tutela dei giudici del Tribunale dei Ministri appare quindi non solo auspicabile, ma necessaria per preservare la credibilità e la percezione di equità del sistema giudiziario nel suo complesso.

La questione solleva interrogativi complessi che vanno oltre la singola vicenda Almasri.

Riguarda, in realtà, il ruolo del Ministro della Giustizia e i limiti del suo potere di commento e intervento sulle vicende giudiziarie in corso.

Il CSM, in quanto garante dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, si trova di fronte a una sfida cruciale: definire i confini di un’espressione politica che, pur nella sua legittimità, non deve compromettere il rispetto dei principi costituzionali.

L’azione del CSM non si configura come un atto di scontro politico, ma come un’affermazione di principio a difesa dell’autonomia giudiziaria, un pilastro fondamentale dello Stato di diritto.

La tutela dei magistrati, in questa circostanza, si traduce nella salvaguardia della fiducia dei cittadini nella capacità della giustizia di operare in maniera libera e imparziale, al di sopra delle logiche di parte e delle pressioni esterne.

La decisione che il CSM prenderà nei prossimi giorni avrà, pertanto, un impatto significativo sulla percezione del ruolo della magistratura e sulla tenuta del sistema giudiziario italiano.