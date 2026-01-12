David Sassoli: un faro per l’Europa, quattro anni dopo.

- Advertisement -

Quattro anni.

Un arco di tempo che, nella vita politica europea, può sembrare breve, ma che porta con sé il peso del ricordo di David Sassoli, figura emblematica del Partito Democratico e, soprattutto, dell’Unione Europea.

La sua scomparsa, avvenuta inaspettatamente, ha lasciato un vuoto profondo, un silenzio che risuona ancora nelle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo.

Roberta Metsola, attuale Presidente del Parlamento Europeo, con la sua breve e intensa formula, ne riassume l’essenza: gratitudine, onore e un grazie sentito.

Ma David Sassoli è stato molto più di una formula.

È stato un costruttore di ponti, un uomo di dialogo, un convinto sostenitore dell’integrazione europea in un’epoca segnata da crescenti divisioni e populismi.

La sua presidenza del Parlamento Europeo (2019-2022) è stata caratterizzata da un approccio pragmatico e inclusivo.

Sassoli ha saputo gestire momenti di forte tensione, come la pandemia di COVID-19, con un’attenzione particolare alla tutela dei diritti fondamentali e alla solidarietà tra gli Stati membri.

Ha incarnato il ruolo di garante dell’equilibrio tra le diverse sensibilità politiche, promuovendo un dibattito costruttivo e orientato al bene comune.

La sua visione dell’Europa era quella di un’entità democratica, aperta al dialogo con i cittadini e sensibile alle loro esigenze.

Ha promosso l’accesso all’informazione, la trasparenza delle istituzioni e la partecipazione civica, credendo fermamente che la forza dell’Unione risieda nella consapevolezza e nell’impegno dei suoi cittadini.

Sassoli non era solo un politico.

Era un intellettuale, un giornalista appassionato, un uomo di cultura.

Il suo sguardo critico e la sua profonda conoscenza della realtà europea lo hanno reso un punto di riferimento per molti, sia all’interno che all’esterno delle istituzioni.

Ricordare David Sassoli significa riaffermare i valori che hanno guidato la sua vita e il suo impegno politico: la giustizia sociale, la solidarietà, la difesa dei diritti umani, l’importanza del dialogo interculturale.

Significa onorare la sua eredità, continuando a lavorare per un’Europa più giusta, più democratica e più vicina ai suoi cittadini.

Il suo esempio ci invita a non cedere al cinismo e alla disillusione, ma a perseverare nella costruzione di un futuro comune, basato sui principi di libertà, democrazia e rispetto per la dignità umana.

La sua memoria resta un faro, illuminando il cammino verso un’Europa migliore.