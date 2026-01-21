Diego Donato, la laurea e l’elogio del Presidente Mattarella.

- Advertisement -

Il racconto di Diego Donato incarna un percorso di resilienza e aspirazione che si interseca con l’impegno sociale di una storica istituzione come l’Ufficio Pio.

Ancora incredulo, Diego conserva nel cuore i complimenti ricevuti dal Presidente Mattarella, un riconoscimento inaspettato per il conseguimento della laurea in Amministrazione Aziendale e un incoraggiamento per le sfide future, che lo vedranno cimentarsi con la magistrale in Finanza e un master specialistico.

La sua storia, intrisa di ostacoli economici significativi, testimonia la forza d’animo necessaria per superare le avversità.

Affrontare disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ha reso il cammino accademico particolarmente arduo, alimentando dubbi e incertezze.

Solo di recente, grazie al supporto fondamentale dell’Ufficio Pio, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, Diego ha intravisto la possibilità di intraprendere il percorso universitario.

L’intervento “fuori programma” del Presidente Mattarella, focalizzandosi proprio su storie come quella di Diego, ha elevato il valore del lavoro svolto dall’Ufficio Pio.

Quest’ultima, forte di quattro secoli di storia, si trova oggi a confrontarsi con un panorama sociale in profonda trasformazione.

Le povertà non sono più esclusivamente materiali, ma si manifestano in forme nuove e complesse: disagio giovanile, condizioni migratorie precarie, difficoltà di accesso al lavoro e alla casa, tutte problematiche che richiedono risposte innovative e concrete.

L’Ufficio Pio, da sempre impegnato nell’assistenza a persone in difficoltà, si evolve per rispondere a queste sfide, abbandonando modelli di intervento statici per abbracciare un approccio dinamico e proattivo.

Si tratta di un impegno che va oltre l’analisi teorica, traducendosi in azioni concrete e mirate, volte a sradicare le cause profonde della povertà e a promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale.

La vicenda di Diego, quindi, si configura come un simbolo di speranza e un monito all’importanza di sostenere percorsi di crescita e di emancipazione, soprattutto per coloro che si trovano ad affrontare le sfide più difficili.