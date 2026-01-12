Don Cascio al Centro Laudato si’: nuovo vicedirettore per la formazione integrale.

- Advertisement -

Il Centro di Alta Formazione Laudato si’, sotto la guida del Cardinale Fabio Baggio, amplia la propria struttura con l’ingresso di Don Stefano Charles Cascio, chiamato a ricoprire il ruolo di vicedirettore amministrativo-gestionale.

Questa nomina segna un rafforzamento significativo dell’impegno del Centro verso la promozione della formazione integrale, ispirata all’enciclica *Laudato si’* di Papa Francesco, e orientata alla cura del creato e allo sviluppo sostenibile.

Don Cascio, nato a Nizza nel 1978 e portatore di una doppia cittadinanza, italo-francese, incarna un percorso vocazionale ricco e complesso, intriso di una profonda spiritualità e di una solida preparazione accademica.

La sua formazione ha preso avvio presso lo Studium de Notre Dame de Vie, un istituto di eccellenza legato alla diocesi di Nizza, dove ha coltivato una sensibilità particolare per la spiritualità contemplativa e l’impegno sociale.

Successivamente, ha proseguito gli studi presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore, affinando le proprie conoscenze teologiche e pastorali.

Ordinato sacerdote nel 2008 per la Diocesi di Roma, Don Cascio ha dimostrato una notevole versatilità e dedizione nel servizio ecclesiale.

Le sue esperienze pastorali, che lo hanno visto operare come vicario parrocchiale a Santa Maria Addolorata e a San Giovanni Battista De Rossi, hanno consolidato le sue capacità relazionali e la sua comprensione delle dinamiche comunitarie.

L’incarico di parroco di San Bonaventura da Bagnoregio, un contesto pastorale particolarmente impegnativo, ha ulteriormente rafforzato la sua leadership e la sua capacità di gestire situazioni complesse, mostrando una particolare attenzione alle fragilità e alle necessità della comunità locale.

La sua collaborazione con l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma e l’impegno come consigliere ecclesiastico dell’Ucsi Lazio testimoniano un interesse costante per l’utilizzo strategico dei mezzi di comunicazione al servizio dell’annuncio evangelico e della promozione della giustizia sociale.

La sua recente nomina a vicedirettore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, assieme al ruolo di Prefetto della Prefettura XVI, evidenzia la fiducia che la Curia Romana ripone nelle sue competenze e nella sua visione.

L’ingresso di Don Cascio nel Centro di Alta Formazione Laudato si’ rappresenta quindi un’opportunità per infondere nuova linfa all’istituzione, apportando competenze manageriali, una profonda conoscenza del tessuto ecclesiale romano e una solida formazione teologica e pastorale.

La sua esperienza a cavallo tra due culture, italiana e francese, lo rende particolarmente sensibile alle sfide globali e alla necessità di un approccio interdisciplinare nella cura del pianeta e nella promozione di un futuro sostenibile per tutti.