Donne in politica campana: un divario ancora troppo ampio.

Il panorama politico regionale campano, come molti altri in Italia e in Europa, riflette una persistente asimmetria di genere, un divario profondo che trascende la mera retorica dell’uguaglianza.

Lungi dall’essere una semplice questione numerica, la sottorappresentazione femminile nelle posizioni apicali è un sintomo di strutture più complesse, radicate in dinamiche culturali, sociali e, non ultimo, istituzionali.

Tradizionalmente, i partiti politici, percepiti come baluardi del potere e dell’influenza, hanno operato come fortezze in cui le donne faticano ad inserirsi e a scalare le gerarchie.

Questo non è un mero dato statistico, ma una conseguenza di pratiche consolidate che premiano spesso profili maschili, veicolati da una narrativa dominante che associa leadership e competenza a caratteristiche tipicamente associate all’identità maschile.

La debolezza elettorale, spesso attribuita alle donne candidate, è una lettura parziale e semplicistica.

Più che una debolezza intrinseca, si tratta di un effetto combinato di diversi fattori: risorse elettorali spesso inferiori rispetto ai colleghi uomini, minore visibilità mediatica, stereotipi di genere che influenzano il voto popolare, e, cruciale, una scarsa capacità dei partiti stessi di promuovere attivamente e supportare efficacemente le candidate.

Lucia Fortini, consigliera regionale campana, testimonia con la sua esperienza la realtà di una situazione che non concede spazi adeguati alle donne.

Dopo due mandati cruciali come assessore al fianco del governatore uscente De Luca, Fortini incarna una figura di competenza e impegno che, tuttavia, non cancella il quadro generale di una rappresentanza femminile ancora troppo limitata.

La sua osservazione è un campanello d’allarme.

Non si tratta solo di raggiungere quote di genere formali, ma di cambiare radicalmente il modo in cui i partiti operano, come selezionano i candidati, come li formano, come li supportano.

È necessario un cambiamento culturale profondo che riconosca e valorizzi il contributo delle donne nella politica, non come un optional, ma come un elemento imprescindibile per una democrazia più inclusiva, pluralista e, di conseguenza, più efficace.

L’assenza di donne in posizioni di potere non è solo una questione di giustizia, ma anche una perdita di competenze, di prospettive e di soluzioni innovative per affrontare le sfide complesse che il territorio campano e l’Italia intera si trovano ad affrontare.

Una politica veramente rappresentativa deve riflettere la diversità della società che la rappresenta, e ciò significa, innanzitutto, garantire pari opportunità a donne e uomini.

La sfida, quindi, è aperta: un impegno collettivo per superare le barriere e costruire un futuro politico più equo e inclusivo.