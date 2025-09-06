Elezione Cassazione: D’Ascola batte Mogini per un solo voto

L’elezione del successore di Margherita Cassano alla presidenza della Corte di Cassazione ha rappresentato un momento di intensa riflessione e serrata competizione, culminato in un esito di strettissima marginalità.

Il plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso la propria scelta, confermando Pasquale D’Ascola come nuovo vertice della più alta giurisdizione italiana, con un vantaggio di un solo voto rispetto a Stefano Mogini, il segretario generale della Cassazione.

L’esito, che testimonia la profonda divaricazione di prospettive all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura, riflette una fase complessa per il sistema giudiziario.

La nomina di D’Ascola segna il passaggio di testimone da una figura storica come Cassano, la prima donna a ricoprire tale incarico, che lascia la guida della Corte a seguito del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.

La sua pensione, dopo anni di servizio, chiude un capitolo significativo nella storia della magistratura italiana, aprendo la strada a nuove priorità e sfide per il futuro.

L’elezione di D’Ascola, giudice proveniente dalla Calabria, non è semplicemente una scelta di personale; essa incarna una valutazione strategica delle esigenze e delle tendenze che animano il dibattito giuridico contemporaneo.

La competizione tra D’Ascola e Mogini, entrambi candidati di grande prestigio e competenza, ha evidenziato la pluralità di approcci possibili nella gestione della giustizia, dalla riforma dei processi civili all’implementazione di tecnologie digitali per ottimizzare l’efficienza e la trasparenza.

La sottile differenza di un solo voto, che ha determinato l’esito del voto, sottolinea l’importanza cruciale di ogni singola preferenza e l’urgenza di un dialogo costruttivo all’interno della magistratura.

La nomina, pur segnando un nuovo inizio, richiede un impegno condiviso per superare le divisioni e per affrontare le sfide che attendono la Corte di Cassazione: dalla gestione del contenzioso civile e penale, alla garanzia dell’accesso alla giustizia per tutti i cittadini, dall’aggiornamento continuo della formazione dei magistrati all’adeguamento ai mutamenti sociali e tecnologici che influenzano l’applicazione del diritto.

L’eredità di Cassano, e le sfide che ha affrontato, costituiranno un punto di riferimento essenziale per il nuovo presidente nel suo percorso.