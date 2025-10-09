Erosione della fiducia: il Quirinale resiste, i partiti in crisi.

L’erosione della fiducia nel panorama politico italiano si configura come una tendenza strutturale, un sintomo di un malessere più profondo che affligge il rapporto tra cittadini e rappresentanti eletti.

Sebbene le istituzioni repubblicane, in particolare il ruolo del Presidente della Repubblica, mantengano una risonanza positiva, l’affievolimento del consenso verso i partiti politici rivela un distacco crescente e una percezione diffusa di inadeguatezza.

L’analisi dell’affidabilità percepita, seppur con una diminuzione rispetto ai rilevamenti dell’anno precedente, evidenzia un dato significativo: la persistenza di un nucleo di fiducia verso il Quirinale.

Questo dato non è semplicemente un’indicazione di popolarità personale del singolo Presidente in carica, ma riflette, in parte, l’ancoraggio a un ruolo istituzionale percepito come garante della Costituzione, custode dell’unità nazionale e arbitro imparziale in momenti di crisi politica.

Il Presidente incarna, in altre parole, l’astrazione della funzione repubblicana, al di sopra delle logiche partitiche e delle contese ideologiche.

Tuttavia, la diminuzione complessiva della fiducia nella politica italiana suggerisce una profonda disillusione nei confronti delle dinamiche che animano i partiti.

Questa erosione non è riconducibile a un singolo evento o a una specifica classe politica, ma a una serie di fattori che si sono sedimentati nel tempo.

Tra questi, spiccano la percezione di corruzione diffusa, la distanza tra promesse elettorali e azioni concrete, la complessità e la lentezza dei processi decisionali, l’inadeguatezza delle risposte alle sfide socio-economiche e la polarizzazione del dibattito pubblico, spesso incentrato su toni aggressivi e poco costruttivi.

L’affievolimento della fiducia nei partiti implica una perdita di legittimazione, che si traduce in una minore partecipazione elettorale, in un aumento dell’astensionismo e in una maggiore propensione verso forme di protesta e di dissenso.

Questo scenario rappresenta una sfida cruciale per la tenuta del sistema democratico, in quanto rischia di alimentare il populismo, il nichilismo e la disaffezione nei confronti della politica.

È quindi imperativo che le forze politiche, le istituzioni e la società civile intraprendano azioni concrete per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini.

Ciò richiede trasparenza, responsabilità, competenza, capacità di ascolto e di dialogo, e soprattutto, una visione chiara e condivisa del futuro del Paese.

Il ruolo del Presidente della Repubblica, in questo contesto, può essere determinante, non tanto come figura sostitutiva della politica, quanto come stimolo al confronto costruttivo e alla ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto della Costituzione e nell’interesse generale.

La fiducia, infatti, non è un dato acquisito, ma un bene prezioso che va coltivato e riconquistato giorno dopo giorno.