Politica

Erosione della fiducia: il Quirinale resiste, i partiti in crisi.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’erosione della fiducia nel panorama politico italiano si configura come una tendenza strutturale, un sintomo di un malessere più profondo che affligge il rapporto tra cittadini e rappresentanti eletti.
Sebbene le istituzioni repubblicane, in particolare il ruolo del Presidente della Repubblica, mantengano una risonanza positiva, l’affievolimento del consenso verso i partiti politici rivela un distacco crescente e una percezione diffusa di inadeguatezza.

L’analisi dell’affidabilità percepita, seppur con una diminuzione rispetto ai rilevamenti dell’anno precedente, evidenzia un dato significativo: la persistenza di un nucleo di fiducia verso il Quirinale.

Questo dato non è semplicemente un’indicazione di popolarità personale del singolo Presidente in carica, ma riflette, in parte, l’ancoraggio a un ruolo istituzionale percepito come garante della Costituzione, custode dell’unità nazionale e arbitro imparziale in momenti di crisi politica.
Il Presidente incarna, in altre parole, l’astrazione della funzione repubblicana, al di sopra delle logiche partitiche e delle contese ideologiche.

Tuttavia, la diminuzione complessiva della fiducia nella politica italiana suggerisce una profonda disillusione nei confronti delle dinamiche che animano i partiti.

Questa erosione non è riconducibile a un singolo evento o a una specifica classe politica, ma a una serie di fattori che si sono sedimentati nel tempo.
Tra questi, spiccano la percezione di corruzione diffusa, la distanza tra promesse elettorali e azioni concrete, la complessità e la lentezza dei processi decisionali, l’inadeguatezza delle risposte alle sfide socio-economiche e la polarizzazione del dibattito pubblico, spesso incentrato su toni aggressivi e poco costruttivi.

L’affievolimento della fiducia nei partiti implica una perdita di legittimazione, che si traduce in una minore partecipazione elettorale, in un aumento dell’astensionismo e in una maggiore propensione verso forme di protesta e di dissenso.

Questo scenario rappresenta una sfida cruciale per la tenuta del sistema democratico, in quanto rischia di alimentare il populismo, il nichilismo e la disaffezione nei confronti della politica.
È quindi imperativo che le forze politiche, le istituzioni e la società civile intraprendano azioni concrete per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini.
Ciò richiede trasparenza, responsabilità, competenza, capacità di ascolto e di dialogo, e soprattutto, una visione chiara e condivisa del futuro del Paese.
Il ruolo del Presidente della Repubblica, in questo contesto, può essere determinante, non tanto come figura sostitutiva della politica, quanto come stimolo al confronto costruttivo e alla ricerca di soluzioni condivise, nel rispetto della Costituzione e nell’interesse generale.

La fiducia, infatti, non è un dato acquisito, ma un bene prezioso che va coltivato e riconquistato giorno dopo giorno.

