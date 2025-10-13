Gaza: L’Italia per la stabilizzazione, tra ricostruzione e governance

L’auspicata stabilizzazione di Gaza, post-conflitto, si configura come un’impresa complessa che richiede un approccio stratificato e coordinato a livello internazionale.

L’Italia, consapevole della delicatezza del momento e della necessità di un impegno concreto, si posiziona come attore chiave in questo processo, focalizzandosi su tre assi portanti: la ricostruzione materiale e sociale della Striscia, l’istituzione di una governance palestinese efficace e credibile, e il supporto a forze di stabilizzazione capaci di garantire sicurezza e ordine.

La ricostruzione, ben oltre la semplice riparazione di infrastrutture distrutte, implica un investimento mirato nello sviluppo economico sostenibile, nella creazione di opportunità di lavoro e nel rafforzamento del capitale umano.

Questo processo dovrà essere attentamente monitorato per evitare che i fondi destinati alla ricostruzione vengano dirottati o utilizzati per scopi militari, richiedendo meccanismi di trasparenza e accountability rigorosi.

Parallelamente, l’elaborazione di una nuova governance palestinese rappresenta una sfida cruciale.

Non si tratta semplicemente di sostituire figure istituzionali, ma di costruire un sistema politico capace di incarnare la volontà del popolo palestinese, garantire la separazione dei poteri, promuovere lo stato di diritto e combattere la corruzione.

Un’autonomia palestinese funzionale, quindi, deve essere sostenuta da istituzioni solide, da un sistema giudiziario indipendente e da una società civile attiva e inclusiva.

La collaborazione con gli attori regionali, come l’Egitto, la Giordania e l’Autorità Palestinese, si rivela imprescindibile per assicurare la continuità istituzionale e la legittimità del nuovo assetto politico.

Il ruolo delle forze di stabilizzazione, internazionali e locali, è fondamentale per creare un ambiente sicuro e propizio alla ricostruzione e al consolidamento istituzionale.

Queste forze, operando sotto mandato internazionale e in coordinamento con le autorità palestinesi, dovranno garantire la sicurezza delle infrastrutture, proteggere i civili e prevenire il ritorno alla violenza.

Un aspetto cruciale sarà la formazione di forze di polizia palestinesi professionali e rispettose dei diritti umani, in grado di assumere progressivamente il controllo della sicurezza interna.

L’impegno italiano, come sottolineato nei canali diplomatici, si inserisce in un quadro di collaborazione internazionale, con un particolare focus sulla stretta relazione con gli Stati Uniti e i partner regionali.

La partecipazione al summit convocato a Sharm el-Sheikh, sotto l’egida del Presidente statunitense e del Presidente egiziano, offre un’opportunità strategica per definire i termini del contributo italiano e per allineare le strategie con gli altri attori coinvolti.

La definizione precisa del format del summit e l’agenda dei lavori richiederanno un’attenta negoziazione per garantire che le priorità italiane siano adeguatamente rappresentate e che il risultato finale sia un impegno concreto e vincolante per tutti i partecipanti.

L’obiettivo finale è contribuire a creare le condizioni per una pace duratura e sostenibile nella regione, basata sulla sicurezza, sulla prosperità e sulla giustizia.