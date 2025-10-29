Giornalisti sotto attacco: l’Italia in emergenza, +78% le minacce

L’allarme si fa più pressante: l’Italia, terra di pluralismo e libertà di stampa, si trova ad affrontare un’emergenza crescente che minaccia le fondamenta del dibattito pubblico.

Secondo i dati appena divulgati da Ossigeno per l’informazione, il primo semestre del 2024 ha visto un’impennata drammatica degli attacchi e delle minacce rivolte ai giornalisti, con un incremento del 78% rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente.

Un dato allarmante che porta il numero complessivo di professionisti dell’informazione a rischio a 158 unità, un numero che testimonia la gravità della situazione e la necessità urgente di interventi concreti.

L’incremento di aggressioni, intimidazioni e minacce non è un fenomeno isolato, ma il sintomo di un’erosione più profonda dei valori democratici e del rispetto per il ruolo cruciale che l’informazione svolge nella società.

Questi attacchi, spesso veicolati attraverso canali digitali, ma non esclusivamente, mirano a silenziate le voci critiche, a limitare la libertà di indagine e a creare un clima di paura che disincentiva l’approfondimento di tematiche scomode o delicate.

L’analisi di Ossigeno per l’informazione evidenzia come queste minacce non siano distribuite uniformemente sul territorio nazionale, ma si concentrino in aree geografiche particolarmente sensibili e in ambiti specifici, spesso legati a inchieste su criminalità organizzata, corruzione, affari pubblici e migrazioni.

Il fenomeno non risparmia però giornalisti di ogni genere, dai corrispondenti locali ai colleghi impegnati in reportage internazionali, segnalando un’ampiezza del problema che richiede un approccio multidisciplinare e una risposta coordinata a livello nazionale e internazionale.

La presentazione dei dati, avvenuta alla Casa del Jazz di Roma, ha rappresentato un’occasione per riflettere sulle cause profonde di questa escalation di violenza verbale e, talvolta, fisica, e per individuare strategie efficaci per tutelare i giornalisti e garantire la piena operatività del loro lavoro.

Tra le proposte emerse, spiccano il rafforzamento delle misure di protezione legale e fisica per i professionisti dell’informazione, la promozione di una cultura del rispetto e della tolleranza, e l’educazione all’informazione e alla verifica delle fonti, soprattutto tra i giovani.

Il contrasto a questa tendenza preoccupante non può essere lasciato all’iniziativa di singoli soggetti o associazioni.

È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni, del sistema giudiziario, delle forze dell’ordine e dell’intera società civile, affinché il diritto di informare e di essere informati sia effettivamente garantito e tutelato, preservando così un pilastro fondamentale della democrazia italiana.

L’urgenza è palpabile e richiede un’azione immediata e mirata, altrimenti si rischia di compromettere irreparabilmente la libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione, valori imprescindibili per il futuro del nostro Paese.