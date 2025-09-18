giovedì 18 Settembre 2025
8.2 C
Rome
Politica

IA in Italia: Approvata la Legge Quadro per un Futuro Responsabile

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La recente approvazione parlamentare della legge quadro sull’Intelligenza Artificiale segna un passaggio cruciale per l’ordinamento giuridico italiano, delineando un quadro normativo complesso e articolato volto a governare l’evoluzione e l’implementazione di questa tecnologia trasformativa.

Il provvedimento, frutto di un ampio dibattito e di numerosi emendamenti, si configura come un atto di indirizzo che delega al Governo il potere di definire, attraverso decreti legislativi successivi, i principi fondamentali e le regole specifiche per un’ampia gamma di applicazioni dell’IA.

La legge, strutturata in sei capi e ventotto articoli, non si limita a delineare un’architettura giuridica, ma si pone l’obiettivo di promuovere un ecosistema italiano per l’IA che sia al contempo innovativo, responsabile e in linea con i valori costituzionali e con le direttive europee, in particolare con l’AI Act in fase di recepimento.
Il focus è su un approccio proattivo che stimoli la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale, garantendo al contempo la tutela dei diritti fondamentali, la trasparenza, la sicurezza e la responsabilità.
Un elemento chiave introdotto dalla legge è la creazione di un Comitato di Coordinamento che avrà il compito di supervisionare e orchestrare le attività di enti, organismi e fondazioni operanti nel settore dell’innovazione digitale e dell’IA.
Questa funzione di coordinamento mira a evitare sovrapposizioni, a massimizzare le sinergie e a garantire un approccio coerente e strategico nello sviluppo dell’IA in Italia.
Il Comitato dovrà, inoltre, valutare l’impatto sociale, economico ed etico delle tecnologie di intelligenza artificiale, formulando raccomandazioni e linee guida per il Governo.

La designazione congiunta dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) come Autorità nazionali competenti sottolinea l’importanza della sicurezza informatica e della digitalizzazione nel contesto dell’IA.
L’ACN, con la sua expertise nella protezione delle infrastrutture critiche e nella lotta contro le minacce informatiche, avrà un ruolo fondamentale nella valutazione e mitigazione dei rischi associati all’uso dell’IA.
L’AgID, con la sua competenza nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e nella promozione dell’alfabetizzazione digitale, contribuirà a garantire un accesso equo e inclusivo alle opportunità offerte dall’IA.
La legge quadro, pertanto, rappresenta un punto di partenza per un percorso normativo più ampio e dettagliato, volto a creare un ambiente favorevole allo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale in Italia, con un’attenzione particolare agli aspetti etici, sociali, economici e di sicurezza.

La sua attuazione richiederà un impegno costante da parte del Governo, delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese, al fine di realizzare appieno il potenziale trasformativo dell’IA a beneficio dell’intera società.

