giovedì 23 Ottobre 2025
Politica

Il Mondo al Contrario: Cresce il Movimento, Sguardo alla Lega.

Redazione Aosta
L’iniziativa “Il mondo al contrario”, nata come veicolo per la disseminazione delle riflessioni contenute nel mio lavoro, si configura oggi come una rete in rapida espansione di pensiero e azione civica.
Attualmente, la presenza capillare del movimento si manifesta attraverso 170 comitati operativi distribuiti sul territorio nazionale e un gruppo attivo in Istria, un dato che testimonia un crescente interesse e adesione ai principi che animano la nostra visione.

L’obiettivo ambizioso è superare le 200 presenze entro la conclusione dell’anno, indicativo della dinamica intrinseca al desiderio di partecipazione e cambiamento.
Si riconosce e si incoraggia la possibilità per i membri dei team di “Il mondo al contrario” di perseguire, con piena legittimità, la propria aspirazione politica attraverso la candidatura alle elezioni imminenti.
Questo sottolinea l’importanza dell’impegno civico individuale e la libertà di scelta all’interno del movimento.
È altresì innegabile la significativa convergenza ideologica tra i principi cardine esposti nel mio libro e le fondamenta programmatiche del partito Lega.

Questa affinità concettuale suggerisce, pertanto, un percorso naturale e auspicabile per molti membri del movimento: la presentazione delle proprie candidature attraverso le liste della Lega.
Questa scelta non solo amplierebbe la rappresentanza delle idee che condividiamo, ma rafforzerebbe anche la coerenza e l’efficacia dell’azione politica complessiva.
Il dialogo e la collaborazione tra “Il mondo al contrario” e il partito Lega, in questo contesto, si rivelano elementi chiave per un percorso condiviso volto alla promozione di una visione alternativa e orientata al bene comune.
L’espressione di questa volontà è avvenuta durante una recente riunione del Consiglio federale della Lega, evidenziando l’importanza strategica dell’associazione e delle sue implicazioni nel panorama politico attuale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

