Italia e Giappone: Un’alleanza per il futuro del mondo.

In un’epoca definita da un’accelerazione delle trasformazioni geopolitiche e da una crescente complessità delle sfide globali, l’Italia e il Giappone, due nazioni accomunate da una profonda adesione allo stato di diritto e a principi democratici, riconfermano il loro impegno comune per un futuro fondato su valori condivisi.

L’attuale visita della Presidente del Consiglio italiana a Tokyo, coincidente con il significativo traguardo del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche, rappresenta un’occasione propizia per articolare una visione strategica condivisa e per rafforzare la cooperazione bilaterale su molteplici fronti.

Il contesto internazionale attuale è caratterizzato da una serie di fattori che ne compromettono la stabilità e la prevedibilità.

L’instabilità economica, le tensioni regionali, le nuove dinamiche di competizione strategica e le spinte revisioniste, che mirano a contestare l’architettura internazionale esistente, richiedono una risposta coesa e determinata da parte di nazioni che credono in un ordine basato su regole chiare e trasparenti.

Italia e Giappone, pur distanti geograficamente e culturalmente, condividono una profonda sensibilità per l’importanza della diplomazia, del multilateralismo e della promozione dei diritti umani.

Entrambe le nazioni hanno contribuito attivamente alla costruzione di un ordine internazionale liberale, basato sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca e sul rispetto della sovranità nazionale.

Questa cooperazione, che si rafforza con l’anniversario in questione, non si limita alla sfera politica e diplomatica.

Essa si estende a settori strategici come la sicurezza, la tecnologia, l’innovazione, la transizione energetica e la lotta contro i cambiamenti climatici.

La condivisione di competenze e di esperienze in questi ambiti può generare sinergie significative e contribuire a risolvere le sfide globali in modo più efficace.

Il dialogo politico tra Roma e Tokyo è destinato a diventare un punto di riferimento per il rafforzamento del multilateralismo e per la difesa dei valori democratici.

Le due nazioni intendono collaborare attivamente per promuovere un sistema internazionale più giusto, inclusivo e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze delle future generazioni.

Inoltre, l’Italia e il Giappone riconoscono l’importanza di affrontare le minacce alla sicurezza in modo coordinato, inclusi il terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e le sfide poste dalle nuove tecnologie.

La condivisione di informazioni e di esperienze in materia di sicurezza può contribuire a rafforzare la resilienza di entrambe le nazioni e a garantire la pace e la stabilità nella regione indo-pacifica e nel Mediterraneo.

Questa rinnovata collaborazione strategica tra Italia e Giappone non solo consolida il legame bilaterale, ma rappresenta anche un contributo significativo alla costruzione di un futuro più sicuro e prospero per il mondo.